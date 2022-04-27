Эксперт по трудовому праву рассказала, как будут оплачивать рабочие часы в майские праздники

«Нас ждут долгие выходные. Хотелось бы узнать, как будут оплачивать дни тем, кто работает в майские праздники», – спрашивает читатель siapress.ru Екатерина Коробейникова.

О том, какая компенсация положена сотрудникам, которых будут привлекать к работе в выходные и праздничные дни – отвечает юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Неваева.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.

Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха (полный день отдыха, даже если человек работал пять часов).

Привлечение без согласия возможно, но это в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи (перечень есть в ТК РФ)

Есть отдельные работы, которые требуют постоянного присутствия работников на рабочем месте (неотложные, непрерывного цикла, связанные с обслуживанием населения) и там действуют отдельные правила.

Особенности привлечения в выходные и нерабочие дни могут быть установлены и коллективным договором. В ряде случаев при наличии профсоюза, привлечение работников в нерабочие дни нужно будет согласовать и с ним.

Обращаем внимание, что привлекать к работе в выходные дни и праздничные беременных женщин, лиц до 18 лет запрещено.

Таким образом, если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо получить отгулы.