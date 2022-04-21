10 вопросов о том, как нынешний кризис переживают крупные ТРЦ Сургута

Новая экономическая реальность приходит ко всем, и торгово-развлекательные центры уже ощущают ее ледяное дыхание. Уход брендов и обеднение людей выглядит внушительным, но еще не время поднимать панику. Отвечаем на десять вопросов о том, как ТРЦ выживают в нынешнем кризисе.

1. Много ли брендов ушло из наших крупных ТРЦ?

Как минимум, немало. О приостановке работы в России объявили такие монстры масс-маркета одежды, как Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, H&M, Adidas и другие. Судя по всему, от этого в меньшей степени пострадал «Сургут Сити Молл», в несколько большей – «Аура». В «Сити Молле» закрыт OBI (подробнее об этом ниже). То есть определенное падение есть, но не катастрофическое.

2. Все они уходят безвозвратно?

Не все. И даже те, кто объявил об окончательном уходе, зачастую покидают Россию не полностью. Тут надо разделить две мотивации – логистическую и политическую.

Многие бренды одежды, несмотря на внешний антураж заявлений, приостановили работу по логистическим причинам – они не могут гарантировать доставку нужного товара в нужный срок. А для них существуют международные стандарты, которые требуют своевременного подвоза актуальных коллекций и правильного наполнения магазина. Условно, если крутой бренд продолжил бы работу сегодня, то рисковал бы получить опустошенные полки и отсутствие новых вещей – это удар по имиджу. Поэтому они зачастую просто ставят свою работу на паузу, платят сотрудникам зарплаты, вносят какие-то деньги за аренду помещений и ищут новые логистические возможности для подвоза товара. Есть шанс, что хотя бы часть из них сможет вернуться летом.

3. А кто уходит по политическим причинам – уже не вернуть?

Те, кто уходит по политическим причинам, зачастую продают свои активы российским бизнесменам, так что в какой-то форме они могут сохраниться. Еще одна из опций – выделение российского сегмента международной компании в автономную единицу, поэтому бренд как бы и ушел, но как бы остался. В этом случае встает вопрос логистики, о котором мы писали выше.

Весь бизнес хочет работать и получать прибыль. Об этом нужно помнить.

4. Что случилось с OBI?

Он закрылся. Высшее руководство компании из Германии объявило уход именно по политическим причинам, поэтому магазины по всей стране прекратили свою работу. Затем стало известно, что идут переговоры о продаже российской OBI нашим отечественным бизнесменам, но публичных заявлений об их завершении и какой-то сделке пока ничего не известно. Если это все же произойдет, то, вполне возможно, в том же «Сити Молле» и других ТРЦ по всей России бывшие магазины OBI откроются под новой вывеской. И, вероятно, с похожим ассортиментом, так как примерно 70 процентов всех товаров даже при немецких владельцах производились в России, а из оставшихся 30 немалая доля приходится на Китай.

5. А почему работает McDonald’s?

Как объяснили СИА-ПРЕСС знакомые с вопросом эксперты, сургутские точки McDonald’s были открыты по такому лицензионному договору, который позволяет франчайзи определенную свободу действий. Разумеется, они воспользовались этой возможностью и решили продолжить работу. А закрылись те рестораны, которые были открыты по прямому договору с правообладателем.

К слову, некоторые эксперты полагают, что у фудкортов в принципе есть запас прочности, так как люди все равно иногда хотят поесть в общепите, и если на классические рестораны у них денег стало меньше, то фастфуд все еще можно себе позволить.

6. Как дела у кинотеатров?

Не очень хорошо. О прекращении работы в России заявили студии, которые обладали правами на 70 процентов наиболее кассового проката. Поэтому кинотеатры сейчас забивают программу теми новинками, которые могут добраться до России, а также показывают успешные фильмы недавнено времени, бессмертную классику, а также театральные постановки, снятые на пленку. Так или иначе, это приводит к серьезному падению потока зрителей, следовательно – выручки. Плюс – потенциальные проблемы с оборудованием, которое (от кресел до лампочек и проекторов) преимущественно было западным. Подробнее можете прочитать в этом интервью.

7. Насколько критичны потери ТРЦ? Они закроются?

Потери серьезные, но пока оценивать их критичность рано. Согласно оценкам разных экспертов, крупные ТРЦ по всей стране могут потерять до 25 процентов потока посетителей и 30-50 процентов выручки по итогам года. Дело ведь не только в закрытии магазинов, но и в резком снижении покупательской способности и изменении потребительского поведения россиян. Люди стали беднее, многие решают экономить на развлечениях, одежде и бытовой технике, которые были им доступны два месяца назад. Все это создает проблемы в целом для бизнеса, в том числе, и торгово-развлекательных центров. Но про закрытия говорить еще рано.

8. Сейчас все просят о господдержке. ТРЦ тоже?

Разумеется. В федеральное правительство обратился Российский совет торговых центров. Он попросил снизить стоимость коммуналки, отменить налог на имущество и земельный налог до конца года, а также помочь с кредитными каникулами. В Югре руководителей ТРЦ крайне беспокоит именно налог на имущество. По их словам, если снизить или вообще отменить этот налог, то они смогут более гибко подходить к своим арендаторам и делать им скидки, чтобы дать шанс на сохранение бизнеса. Но пока о кардинальных решениях по налогу на имущество от правительства Югры ничего не слышно.

9. Может, ушедшие бренды реально кем-то заменить?

Конечно, и сейчас все крупные ТРЦ и их консалтинговые компании (из тех, кто сохранился в России) активно этим занимаются. Как было это не выглядело странным, но представители этой сферы надеются, например, на иранские и турецкие бренды одежды, которые могут оказаться весьма неплохими. Есть Азия, есть Южная Америка, есть небольшие производители, которые не обременены проблемами и условностями крупных брендов. В некоторых центрах крупные площади, которые раньше занимал один магазин, «нарезают» и сдают в аренду разным маленьким продавцам – это требует некоторых затрат на администрирование, но, как минимум, позволяет продолжать работу.

10. Но ведь новых арендаторов нужно еще найти, и не факт, что получится. А помещения пустуют уже сейчас. Что делать?

Это вопрос находчивости руководства каждого отдельного ТРЦ. В некоторых свободные площади начинают предлагать под проведение мероприятий, различных концертов-лекториев, создание игровых комнат для детей, а также площадок для коворкинга. Вероятно, придумается еще масса разнообразных вариантов. Социальная жизнь не остановилась, и ТРЦ как привычные точки притяжения будут вовлекать посетителей самыми разными способами.