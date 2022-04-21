Как победить завалы снега и гигантские лужи талой воды в Сургуте

Несмотря на века, проведенные в холодном и снежном климате, для Сургута по-прежнему остается проблемой снег. Иногда он заваливает улицы и по ним невозможно передвигаться, затем он тает, и по улицам вновь становится невозможно передвигаться. Все это вызывает неизменное раздражение сургутян. Что делать с этой проблемой – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим сегодня немножко про нашу местную тематику. Как обычно, первый вопрос нам, так сказать, подкинула сама природа, и происходящее в Сургуте событие сейчас, в последние недели там происходит довольно суровая борьба со снегом. Снега и выпало много, он еще и тает. Тает он, как обычно, так, что заливает все улицы, все плавают через сургутские моря знаменитые, которые прямо при переходе дороги нужно переплыть или по пути домой.

В общем, довольно стандартная коммунальная проблема, которая в очередной раз в Сургуте случилась. Народ недоволен. Администрация рассказывала о штрафах, которые она использовала против недобросовестных подрядчиков, обещала бросить все силы на то, чтобы разрулить всю эту ситуацию. Давай поговорим о том, как в Сургуте можно бороться со снегом так, чтобы это было не таким страшным. Каковы твои по этому поводу установки, что можно сделать, чтобы в Сургуте снег не был настолько большой проблемой.

Т.С.: С одной стороны, конечно, странно разговаривать о том, что снег является проблемой для северного города, где в течение семи месяцев активно идут осадки в виде снега, и предполагается, что для любого города, расположенного в подобной климатической зоне, реакция на данный природный катаклизм запрограммированы все структуры жизнедеятельности муниципалитета, системы власти, системы коммунальных служб, как, я не знаю, где-нибудь в сейсмической зоне, подобные действия запрограммированы в отношении риска землетрясений, селей, оползней, в зоне с высоким температурным режимом соответственно запрограммирован на борьбу с пожарами, засухой и тому подобное.

А конкретно нынешняя ситуация, возможно, усугубляется, действительно, достаточно таким экстремальным количеством снега, и вот уже конец апреля, но сугробы такие, как будто у нас еще февраль на дворе. Но если не зацикливаться именно на нынешней ситуации, а в целом поговорить о том, почему проблема снега в Сургуте из года в год не просто раздражает горожан, а является вообще одной из ключевых задач, которую решают муниципальные службы. Почему так происходит? Тут может быть несколько причин. Первое: снега, действительно, очень много, но, повторюсь, это странно вообще рассуждать в применении к северному городу.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Или у города нет денег на его уборку, и бюджет сверстан с определенным изъяном, или для уборки снега, его ликвидации используются неправильные технологии. Я, по понятным причинам, первый довод отметаю. Еще раз повторюсь, любой населенный пункт должен при своем возникновении, существовании, развитии, основываться на тех климатических реалиях, на климатических реалиях той зоны, где он, собственно, расположен. Веками любая деревня знала, где она находится, она из этого и исходит.

Поэтому интересно порассуждать об этих двух причинах: городу не хватает денег на утилизацию снега, и, вероятно, те технологии утилизации, которые применяются городом, не обеспечивают полной эффективности при выполнении этой задачи.

Я много лет утверждал и продолжаю утверждать, что разрастание города территориально и количественно – это очень опасная и бесперспективная тенденция. Вот у властей, я не про сургутские власти даже говорю, у любой муниципальной власти в России в силу специфического федерального устройства государства, в силу существования законов, бюджета, которые формируют бюджеты муниципалитетов и регионов.

За последние годы, за последние лет 15 особенно сложилось стойкое политическое представление о том, что чем быстрее растет населенный пункт, тем экономически выгоднее для местного бюджета, потому что именно и только при этой тенденции можно получать дополнительные деньги из федерального и регионального бюджетов. Вот все такое экстенсивное развитие города последние два десятилетия говорит как раз в поддержку этой точки зрения. Многие чиновники и не скрывают подобного подхода, они утверждают, что чем больше население, тем больше на душу населения нам причитается всяких прямых дотаций из регионального бюджета, прямых строчек в финансировании городского бюджета, и дополнительных, очень немаленьких денег из федерального бюджета по совместным программам.

Вроде бы, как менеджерский подход, звучит и не плохо и не лишено смысла, но все-таки, мы обнаруживаем, что данная политика может возыметь какие-то точечные, кратковременные положительные эффекты, например, вырвали деньги из государственного бюджета на парк, ну прекрасно, получилось там найти деньги на строительство, я не знаю, плавательного бассейна, замечательно. И вот такие точечные объекты вроде бы и возникают, но они не становятся, на самом деле, тенденцией какой-то массовой такой градостроительной, широкомасштабной политики.

С теми же бассейнами… Сколько их? Кстати, сколько новых объектов соцкультбыта за 30, возьмем с момента распада СССР, за 31 год, за 30 лет возникло? Уберем школы и детские сады, они немножко по другим программам финансируются, а вот то, что можно называть объект социально-культурного назначения, театры. Ну, переделали ДК «Магистраль» в театр. Зачет? Зачет.

Д.Щ.: Есть такое.

Т.С.: Городская филармония. Точно также переделали бывший Дворец культуры под нужды филармонии. Городская библиотека. Переделали магазин №13 под библиотеку, выделили денег. Вот этот плавательный бассейн 50-метровый. Как бы новый объект. Ледовый дворец. У меня вообще было 6 объектов. Музей тоже переделанный магазин. собственно, все. Я, может быть, что-нибудь упустил. Но я исправно пытался найти подобные объекты за 30 лет, вновь возведенные в Сургуте, и я их не нашел больше десяти.

Соответственно Сургут развивается. У него стремительными темпами увеличивается население, такими же стремительными темпами разрастается и его территория юридически, он как бы, в общем-то, продолжает оставаться в своих юридических границах, земельных землеотводов, а территориально у нас появляются новые кварталы, новые улицы. Все это требует содержания. В условиях неустойчивого бюджетного процесса, а вот все эти годы, за исключением нескольких профицитных лет, бюджет любого муниципалитета, да и бюджет большинства субъектов Федерации, в России – это устойчивые бюджеты, даже профициты бюджетов всегда воспринимаются властями, как какая-то такая нечаянная радость: о, у нас получился профицит, ура, ура, давайте как-нибудь эти деньги распределим.

Но каждый раз бюджетный процесс сопровождается ожиданием чего-то худшего, мол, а что, если нефть подешевеет, кризис какой-то случится, то у нас должен быть какой-то план «б», мы должны секвестировать бюджет, мы должны от чего-то отказываться. И вот так вот, вот в этих условиях все десятилетия все муниципалитеты (и Сургут здесь не исключение) живут. У Сургута просто денег побольше, и он на свое содержание тратит этих денег больше.

Но к чему привело уже сейчас такое экспансионистское развитие города? К тому, что нам перманентно не хватает детских садов. Ладно, в этом году эта проблема как-то чуть-чуть сдвинулась, но она все равно перманентная проблема, это совершенно не означает, что через год или два-три у нас снова не возникнет дефицит детских садов. Нам не хватает школ, нам не хватает тех же самых пресловутых объектов соцкультбыта. И вот, как выясняется, нам уже не хватает денег на уборку снега. Понятно, что мы сейчас не остановим политику развития городов. Потому что, еще раз, базой этой политики является не желание конкретного мэра: да, я хочу, чтобы у меня был полумиллионник или миллионник. Нет, это жестокая логика федерального устройства государства. Только таким образом муниципалитеты могут расширять свою доходную базу за счет дополнительных денег из субъекта федерации и собственно федерации. И ничего они с этим не могут поделать. Но вот мы видим, что это приводит к таким как бы проблемам. Да?

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: Сургут – богатый город. Он, конечно, так или иначе уберет снег, так или иначе он найдет деньги на ремонт дорог, где в результате интенсивного таяния снега размывает асфальт или его разрывает. А в большинстве российских городов такой возможности нет, и они ветшают.

Что делать конкретно в Сургуте. Еще раз: пока мы не изменим это федеральное законодательство, мы не изменим эту политику. Сургут будет расти. Однажды он превратится в какой-нибудь миллионник с такими рыхлыми микрорайонами неблагоустроенными. Но здесь и сейчас.

Первое. Я выскажу парадоксальную вещь: мне кажется, нужно подумать, чтобы не убирать снег везде так, как это делают у нас, его же скребут до асфальта просто, берешь любой тротуар, и коммунальная служба должна его вычистить прямо до бетона, потом засыпается это все песком. Но как мы раньше жили? Когда не было вот этой политики по уборке снега? Не протоптали себе тропинку, ну, проехал там грейдер где-то раз в неделю, отчистил эту дорожку. Зачем этот утрамбованный снег убирать, куда-то складировать, вывозить. Ничего же страшного нет, если люди ходят по этому утоптанному, уже как бы твердому покрытию в виде 15-20-тисантиметрового снега. Никто не разбивается, не убивается. Может быть, провести работу с прокуратурой, которая постоянно пишет свои представления городу о том, что снег неправильно чистится.

То есть поменять эти правила. Не надо чистить снег везде. Может быть, какие-то общие зоны тоже не надо вышкребать от снега. То есть уйти на какую-то экономию, не в ущерб, безусловно, комфорту пешеходов или автомобилистов. Пути трафика должны быть освобождены от снега. Это понятно. Улицы должны чиститься, проезжая часть не должна уменьшаться за счет выпавшего снега. То, что касается каких-то площадок, площадей, скверов, парков, возможно, не надо чистить все дорожки, а только основную. Это же элементарная житейская логика: у вас там дача или дом, как у меня. Я перестал чистить снег на всей территории дома, потому что это просто бессмысленно, это складирование в огромные кучи, которые до июня тают, под ними выгорает газон. Достаточно чистить проход к гаражу, калитке, к входной двери, к эвакуационной двери. Все. Больше ты и не используешь в течение зимы никаких пространств. Люди меняют свой образ жизни в зависимости от климата. Правда? Зимой холодно, много снега, значит меньше гуляем по каким-то привычным маршрутам. Лето наступает — выходим на улицу, больше гуляем. Я бы предложил в этом направлении подумать.

Второе. мы с тобой много говорим о том, что сама по себе технология по уборке снега в Сургуте такая АРХАИЧНАЯ, ездят грейдеры, давят периодически людей, грузят это все в самосвалы не сразу и куда-то на полигоны эти кучи снега вывозятся. Это еще все наносит определенный ущерб нашей экологии. Москва успешно использует снеготаялки. У них идея фикс с этими снеготаялками. Я не могу добиться от наших чиновников, почему нельзя эти снеготаялки ставить, тут же плавить снег, сливать его или в канализацию ливневую, не знаю, работает ли она у нас зимой...

Д.Щ.: Ливневки. Мне кажется, это для нас одна из самых больших проблем.

Т.С.: Это, кстати, одна из причин, в том числе. Отсутствовала бы проблема с ливневкой в Сургуте, может быть, мы могли бы использовать ее для того, чтобы сливать туда этот снег из снеготаялок. В конце концов, в Сургуте есть возможность сливать растаявший снег просто в овраги, в русла городских водоемов. Все равно точно так же вывозим этот снег с дорог туда же, и он попадает в Обь. Вот как бы эти три момента. Первый: пересмотреть площадь очистки от снега и уменьшить ее разумно. Второе: использовать снеготаялки. А третье, ты подсказал, может быть, действительно, приоритетной коммунальной задачей сургутских властей рассмотреть инвестиции в реконструкцию ливневой канализации, и мы тогда решим проблему и летних наводнений городских улиц от дождя, и может быть, их можно использовать зимой для применения снеготаялок. Пока ничего другого придумать нельзя.

Опыт очистки городов от снега существует. И плюс, повторюсь, я не вижу никакого страха в том, чтобы, как в большинстве цивилизованных стран использовать соль для того, чтобы снег таял от соли и испарялся в атмосферу. Нормальная совершенно технология: сухо, чисто и никто там от этого особо не страдает.

Д.Щ.: Что ж, хорошо. Посмотрим, как у нас все это будет получаться в будущем. Желаем администрации города удачи в решении этих проблем. Пусть действительно в будущем году будет меньше проблем и возмущения по поводу снега. Подписывайтесь, тем временем, на наш канал на YouTube, на siapress.ru, в Telegram подписывайтесь тоже, на СИА-ПРЕССе читайте расшифровки этих видео. В следующем поговорим про тему, которые мы уже сегодня чуть-чуть затронули, про рост городов, поговорим про жилищное строительство, про то, как оно будет себя чувствовать в этих самых наших новых условиях. Поехали дальше.