Руководитель Отделения Банка России по Тюменской области рассказала о новых способах мошенничества

Мошенники не дремлют – они используют новые ухищрения, чтобы заработать на наивных людях. И сейчас они научились поддельные мобильные приложения банков для того, чтобы своровать данные счетов. Как не стать жертвой афериста – рассказала руководитель Отделения Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

1.В России появилась новая схема мошенничества – поддельные банковские приложения. Расскажите, как это происходит, и как не попасться на удочку мошенников?

Да, действительно, из-за санкций мобильные приложения некоторых крупных банков исчезли из официальных магазинов приложений. А мошенники этим воспользовались. Они разрабатывают фейковые приложения, которые выглядят как настоящие мобильные банки. Чаще всего аферисты продвигают их в альтернативных магазинах приложений и на разных сайтах, но также можно обнаружить такие приложения и в официальных магазинах, которые не всегда успевают вовремя отследить фальшивки. Ссылки для скачивания распространяются через соцсети, мессенджеры или по электронной почте.

Опасность состоит в том, что человек, загружая поддельное приложение и вводя свои данные, дает доступ преступникам к его настоящему онлайн- или мобильному банку.

Это приложение также может оказаться вирусом, с помощью которого преступники взломают и другие мобильные банки пользователя. В результате мошенники могут украсть все деньги со счетов, а также взять кредиты на имя ничего не подозревающего клиента. Пострадавшие люди не только теряют свои сбережения, но и остаются в крупных долгах.

Важно отметить, что в таких ситуациях банки не возвращают украденные деньги и не аннулируют кредитные договоры. Это происходит потому, что клиент сам установил поддельное приложение и открыл мошенникам доступ к своему личному кабинету. Т.е. он нарушил условия договора с банком. Именно по этой причине в 2021 году банки возместили клиентам только 8% похищенных средств.

Рекомендую жителям нашего региона никогда не скачивать программы с неизвестных сайтов, из неофициальных магазинов приложений или переходя по ссылкам, которые вам прислали незнакомцы. По банкам, попавшим под санкции, есть возможность скачать приложение напрямую с официального сайта. Если вы купили смартфон или планшет с рук, будьте осторожны и не пользуйтесь уже установленными приложениями – они могут оказаться поддельными. Кроме того, советую посетить информационный ресурс Finсult.info, где можно найти полезные советы, как не стать жертвой мошенников, а также обсуждение реальных случаев и правильных действий.

2.Банк России предпринимает дополнительные меры по защите средств граждан от кибермошенников. Расскажите о последних нововведениях?

Для Банка России борьба с кибермошенничеством является одним из приоритетов. И мы сейчас активно этим занимаемся – от инициирования принятия законов и нормативных актов по противодействию киберугрозам и мошенникам, надзора за киберустойчивостью кредитных организаций до повышения киберграмотности наших граждан.

На прошлой неделе регулятор направил рекомендации банкам прекращать обслуживание карт, на которые поступают деньги без согласия отправителей. Кроме того, владельцам таких карт должны приостанавливать переводы через мобильный и онлайн-банк.

Мошенников, на чьи карты и счета приходят несанкционированные переводы, называют дропперами. Подразделение Банка России – ФинЦЕРТ ведет базу данных таких карт и счетов. Она формируется на основе жалоб людей, которые сообщают своим банкам о незаконных операциях.

Все российские банки имеют доступ к этой базе. Раньше они должны были только останавливать переводы своих клиентов, если обнаруживали, что деньги идут на дропперские карты и счета.

Теперь контроль усиливается: банки должны блокировать все карты своего клиента, если хотя бы одну из них обнаружат в базе реквизитов дропперов. При этом человеку запретят операции через мобильный и онлайн-банк, чтобы он не успел вывести похищенные деньги в другой банк, а у его жертв было время оспорить переводы и вернуть свои сбережения.

Если счета или карты человека попали в дропперскую базу, банк обязан сообщить владельцу, что именно это стало причиной их блокировки. Получатель средств сможет распорядиться деньгами, но для этого нужно будет прийти в офис банка с паспортом. Очевидно, что мошенники не станут обращаться в банк по счету другого лица, карту которого они эксплуатируют в противоправных целях.

В случае ошибки клиенту также нужно обратиться в банк с паспортом, попросить проверить данные, разблокировать карты и дистанционный доступ к счету. Оспорить попадание в базу дропперов можно через интернет-приемную Банка России.