Специалисты портала объясняем.рф. рассказали, как оформить кредитные каникулы в 2022 году

«Я приобрел автомобиль в кредит в прошлом году, а сейчас так вышло, что я потерял работу. Могу ли я уйти на кредитные каникулы и на каких условиях?» – спрашивает читатель siapress.ru Вячеслав Мильянов.

О том, как воспользоваться кредитными каникулами – отвечает информационный портал правительства об актуальных вопросах граждан объясняем.рф.

Если у вас ипотека, автокредит или кредитная карта, но платить сейчас тяжело, — вы можете уйти на кредитные каникулы. То есть уменьшить или перенести платежи на срок до 6 месяцев

На сегодняшний день существуют следующие условия для отсрочки платежа:

Договор на кредит оформлен до 1 марта 2022 года;

Ваш доход меньше минимум на 30%, чем в прошлом месяце;

Вы не находитесь на ипотечных каникулах.

Как оформить кредитные каникулы?

1. Подайте в банк заявление и документы, которые подтверждают снижение дохода. Например, справку о доходах или о признании безработным. Подать заявление нужно до 30 сентября 2022 года.

2. Дождитесь ответа от банка. Срок рассмотрения заявления — пять дней.

Как работают кредитные каникулы?

Льготный период длится от одного до шести месяцев. В это время банк не может начислять пени, штрафы или требовать внести платеж. Во время каникул продолжают начисляться проценты по кредиту. Когда отсрочка закончится — график выплат увеличится. Прервать каникулы и погасить кредит можно в любой момент.