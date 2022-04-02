В Сургуте стартовал этап всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа»

В Сургуте прошло открытие очного полуфинала всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего на данный этап прибыло 50 коллективов участников, Югру представляют команды четырех муниципалитетов:
Место для проведения открытия выбрано знаковое – педагогический университет, единственный в округе вуз, который взращивает будущих учителей и педагогов для образовательных учреждений региона.
«Для нас, Сургутского педагогического, большая честь и высокая ответственность стать площадкой его проведения. Для нас это бесценный опыт общения с коллегами-профессионалами, который мы обязательно используем в своей работе по подготовке педагогических кадров для нашего региона. Мы рады приветствовать участников конкурса и желаем им всем проявить здесь свои лучшие профессиональные качества и компетенции. Желаем всем творчества и успехов!» – отметил ректор вуза Владислав Засыпкин.
Обстановка перед открытием была теплая: несмотря на общее волнение, участники общались со своими коллегами, пели песни под гитару. По словам заместителя директора МАУ СШ №2 Красноуфимска Тамари Куприяновой, этот конкурс позволит проявить им множество навыков, которые позволят успешно обучать детей.
«Ждали начала с нетерпением, было интересно, что же подготовили нам организаторы «Флагманов образования». На предыдущем этапе мы решали тесты – на профессиональную грамотность, педагогические и управленческие навыки. От нашей школы вообще приехало две команды. Мы активные участники всероссийских конкурсов, региональных, поэтому и этот конкурс мы не могли пропустить», – рассказала замдиректора.
Отметим, что проект «Флагманы образования. Школа» направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Всего 36 758 человек подали заявки на участие.
«Конкурс «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это больше, чем просто профессиональное испытание. Это уникальная отправная точка, которая позволит самым активным и инициативным управленцам со всей страны приобрести действительно особенный опыт внедрения творческих, инновационных подходов в образовании. Благодаря этому опыту, плодотворной работе участники смогут выйти на качественно новый профессиональный уровень и стать настоящими лидерами в сфере образования. Отрадно, что участие в отборочном туре принял 481 педагог из образовательных учреждений Югры. 8 команд принимают участие в окружном полуфинале Уральского федерального округа. Благодаря «Флагманам образования» у участников есть возможность пройти комплексную оценку профессиональных компетенций», – прокомментировал заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин.
Развязка сияет, что дальше? // 6 апреля