В Региональном модельном центре дополнительного образования детей Югры стартовали курсы повышения квалификации для наставников школьных проектов

В Региональном модельном центре дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который базируется в Сургутском госуниверситете, 30 марта в смешанном формате стартовали курсы повышения квалификации для наставников школьных проектов «Подготовка школьных проектов для участия в конкурсах инженерно-технического творчества».

Образовательный модуль 46-часового курса педагогические работники из Мегиона, Нягани, Покачей, Лянтора, Ханты-Мансийска и Сургута будут осваивать под руководством опытных экспертов СурГУ – заведующего кафедрой радиоэлектроники и электроэнергетики Виталия Рыжакова и кандидата педагогических наук Елены Кондрашкиной.

На вопрос почему организаторы взяли курс на подготовку наставников инжиниринговых проектов Виталий Владимирович ответил, что именно им отводится ведущая роль при подготовке школьных работ для конкурсов инженерно-технического творчества. По словам спикера, активность ребят и качество их проектов зависят от наставника: «Позиция учителя все определяет, поэтому работа с педагогами – залог успеха. Мы часто принимаем участие в различных конкурсах в качестве жюри, видим ошибки в детских проектах, и нам понятно, что нужно учить педагогов инжинирингу, иначе они формируют не совсем верное отношение у детей к проектам. Педагоги на местах работают со школьными проектами, дети им доверяют, поэтому нужны работающие методики, чтобы дети делали хорошие проекты».

Педагоги-наставники узнают много полезной и уникальной информации по таким образовательным модулям продвинутого уровня, как «Современная энергетика» и «Умный город и безопасность». «Нам необходимо раскрыть технологию проектной деятельности педагогам, чтобы они могли работать с командами детей, а также взять на себя роль руководителей программ дополнительного образования в своих регионах от Регионального модельного центра. По итогу обучения на курсе педагоги смогут работать от нашего методического регионального центра преподавателями, по курсам, которые были созданы коллективом нашей кафедры, программ у нас 18 по трем следующим направлениям: умная энергетика, умный город и технологии беспроводной связи. В этом году к нашей научной школе присоединилась и кафедра безопасности жизнедеятельности Института естественных и технических наук, они реализуют три программы для детей как базового, так и продвинутого уровня. Наша задача передать свой опыт и свои технологии. В Югре создана современная инфраструктура дополнительного образования, есть Кванториумы, IT-клубы, Точки роста. Но необходимо, чтобы педагоги, работая с детьми, формировали не только hard skills, такие как программирование, умная энергетика, сетевые и безопасные технологии, а и другие компетенции инжиниринга – технологический маркетинг, инженерное дело, управление проектами. Все эти скилы складываются в один комплексный проект, который ребенок может представить на престижных конкурсах с хорошим финансированием»,– проинформировала Елена Георгиевна, напомнив, что 36 часов программы обучения пройдут в онлайн-режиме. В числе цифровых активностей – разбор онлайн-инструментов, инструктаж по подготовке проектов на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации, Сириус, Артек, соревнованиях, направленных на раннюю профориентацию – JuniorSkills, а также освоение школьниками современных и будущих профессиональных компетенций на основе инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой отечественный и международный опыт, подготовка hard skills для участия в олимпиаде Национальной технологической инициативы.

Первый блок обучения проходит очно на площадке СурГУ, синхронно с интенсивом 1.0. «Промышленный инжиниринг» для школьников. С первого дня обучения наставники взаимодействуют с проектными командами школьников. Здесь же работает команда психологов и педагогов СурГУ, которые проводят с участниками тренинги на soft skills.

Открыла череду интенсивов проектная игра DigitalCraf. Участники объединятся в команды, которые распределены по шести компетенциям: программирование, сетевые технологии, SMM-технологии, технологии безопасности, технология электроники и 3D-моделирования. Командам предстоит собрать медицинского робота Бэймакс, который распознает людей и даже предлагает провести медицинскую диагностику, измеряет у пациента температуру и тут же выводит результат на специальный сервер.

В процессе прохождения курса участники узнают, каким образом выстраивается работа наставника с командой, какие компетенции важны для эффективности инжинирингового проекта, как применять функционал популярной программы AutoCAD, которая позволяет проектировать различные элементы и объекты в 2D и 3D. Кроме того, получат ряд новых профессиональных компетенций по работе с онлайн-инструментами, сбору информации, анализу проблемной ситуации, а также креативным технологиям поиска ее решения. От ранней версии MVP будущего проекта, которая позволяет при минимальных затратах собрать максимум практических данных с пошаговым разбором всех стадий проработки, проектно-конструкторской документации, необходимых для оформления и презентации готового продукта.

Учитель информатики школы № 1 п. Солнечный, выпускник Политехнического института СурГУ 2012 года, Айгиз Хайретдинов, признался, что рад вернуться в родные пенаты за новыми знаниями и современными компетенциями:«Обучение наставников проходит параллельно со школьниками. Я привез двух девятиклассников, чтобы они научились работе над проектом, и, конечно же, самому интересно перенять опыт у сильных экспертов. В нашей школе имеются инженерные классы, есть кружки робототехники, 3D-моделирования, прототипирования. В настоящее время учителю надо в совершенстве владеть современными технологиями, цифровыми инструментами совместной работы с учениками. Постоянное саморазвитие, обучение, повышение квалификации, освоение новых навыков – залог успеха специалиста любой профессии».

Учитель математики и информатики Николай Мулаков из д. Сайгатино, педагогический стаж которого составляет более 30 лет: «Мы являемся филиалом Солнечной школы. По заданию правительства Югры мы также сформировали свою команду увлеченных проектной деятельностью ребят из 8 и 9 классов, которые предварительно прошли онлайн-обучение и выразили желание обучаться новым навыкам. На курсы повышения квалификации я пришел за свежей информацией, здесь работают грамотные специалисты, они научат и нас, наставников, и наших подопечных», – прокомментировал Николай Анатольевич, подчеркнув, что после прохождения курса, приоритетная задача, которую он поставил перед собой, – в течение ближайших трех лет вывести своих ребят с их разработками на олимпиады и конкурсы различного уровня. «Сегодня мы на начальной пути, а завтра будем полностью включаться в соревнования. СурГУ – это отличная ступень для больших возможностей, возможность приподняться, оценить свои силы. Те, кто уже далеко там, ничего страшного, у нас нет резервов кадров, поэтому за те 30 лет, которые я проработал в школе, педагогической деятельностью занимался очень мало, я занимался администрацией, решил научиться чему-то новому. Сейчас много новых слов, которые молодежь использует между собой, а также легко все подхватывает и запросто делает поставленные цифровым временем задачи. Решать их командой, когда каждый имеет определенные способности и возможности, эффективно работает в процессе проектной деятельности».

В результате обучения на курсе наставники смогут обновить дополнительные общеразвивающие программы, сориентировав их на поддержку талантливых и креативных школьников и их проектов для представления на различных региональных, всероссийских и международных научных и инженерно-технических конкурсах.