Какие новые законы и нормы вступают в силу в Россию 1 апреля

Традиционно представляем обзор законодательных и правовых новаций, которые ожидают россиян в апреле. Веяние времени – много различных индексаций, выплат, возмещений, а также налоговых послаблений, чтобы облегчить жизнь граждан в новой реальности.

В погоне за инфляцией

Годовая инфляция-2021 была неприятной, но это – детские игры по сравнению с тем, что россияне получили по итогам первых трех месяцев 2022 года. Поэтому государство активно занимается индексацией – с 1 апреля на 8,6 процента вырастут социальные пенсии. Кого они коснутся – подробно читайте здесь. По всей видимости, этим не обойдется, и в дальнейшем нужно ждать индексаций зарплат бюджетников (о том, что подобное неизбежно, говорят все эксперты), а также социальных пособий.

В планах правительства Югры – поднять десять различных выплат на размер инфляции, но пока точных цифр не озвучено. А еще – единовременная выплата по 5 000 рублей на ребенка в малоимущих семьях в автономном округе к 1 апреля уже должна быть начислена.

Детские деньги

С 1 апреля в финансово-правовом поле России появится новая выплата на детей с 8 до 16 лет. Правда, поначалу денег по ней никто не получит потому что у вас документов нету – всех, кому полагается, в мае обрадуют траншами сразу за два месяца. Для этого нужно будет иметь доходы ниже определенного уровня – в зависимости от этого показателя семьи получат в месяц 50, 75 или 100 процентов от прожиточного уровня, установленного в каждом из регионов.

К слову, расчет пособий на детей, а также по беременности, тоже слегка видоизменится. Например, если у семьи есть машина, которая находится под арестом или в розыске, то она не будет учитываться в имущественном активе, исходя из которого принимаются решения о некоторых выплатах. Но зато если вы выиграете в лотерею или тотализаторе – то этот доход будет учтен. Нельзя быть счастливчиком во всем.

Детский кешбэк

С отдыхом в России в этом году, скорее всего, дело будет обстоять так себе. Государство попробует облегчить затраты хотя бы на отправку детей в путевки. Начиная с апреля можно вернуть в качестве ставшего привычным «туристического кешбэка» 50 процентов от стоимости поездки в лагерь, если она меньше 40 тысяч рублей, либо 20 тысяч – если выше. Все подробности нужно будет искать на мирпутешествий.рф.

Детские «Госуслуги»

«Госуслуги» с апреля будут доступны для несовершеннолетних. Кто старше 14 лет и уже получил паспорт – смогут зарегистрироваться самостоятельно (заодно научите их, что такое «серия и номер паспорта» и «СНИЛС», ну а про домашний адрес, номер телефона и электронную почту они должны уже знать). Впрочем, познавать прелесть регистрации на «Госуслугах» могут и россияне помладше – но их нужно будет зарегистрировать родителям.

Помимо привыкания к этому ресурсу и изучения его особенностей и интерфейсов, несовершеннолетние пользователи могут там увидеть свой электронный дневник, посмотреть на домашние задания, а также почитать про поступление в учебные заведения.

Налоговое облегчение

Некоторые послабления в налоговых законах Госдума приняла стремительно – под давлением новой экономической реальности.

Во-первых, с 1 апреля будет запущен ускоренный возврат НДС – вместо месяца этот процесс может занять 11 рабочих дней.

Во-вторых, был отменен введенный недавно налог на доходы (13 процентов), полученных с банковских вкладов.

В-третьих, заморожена кадастровая стоимость, по которой рассчитывается налог на имущество и землю как для граждан, так и для юрлиц.

В-четвертых, IT-компании освобождены от налога на прибыль аж до 2024 года.

В-пятых, скорректирована норма по «налогу на роскошь» для машин – теперь под него попадут автомобили ценой не 3 млн рублей, как раньше, а 10 млн рублей. Новые времена, новые понятия о роскоши.

И нас вылечат

Немного ранее – 26 марта – вступил в действие срочно написанный закон, который ускоряет движение иностранных лекарств в Россию. Скорость понятна – испуганные перебоями в поставках, падением рубля и инфляционными ожиданиями наши соотечественники удесятерили спрос на медикаменты. В этих условиях законодатели разрешили продавать в нашей стране лекарства в иностранной упаковке, а также несколько ослабили регулирование со стороны Росздравнадзора.

Ложка дегтя

Чтобы вам не казалось, что все слишком хорошо (деньги дают, налоги снижают), то с 5 апреля вступает в силу закон об «ответственности за фейки о работе государственных органов Российской Федерации за рубежом». К подобным структурам относятся, в частности, посольства, консульства, прокуратуры, Росгвардия, МЧС, Следственный комитет и кто еще окажется за рубежом. Под фейками, напомним, понимается любая информация, которая исходит не из официальных источников. Ответственность – крупные штрафы с потенциалом уголовного преследования с максимальным лишением свободы до 15 лет.

Берегите себя.