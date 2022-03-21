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Как повлияет повышение МРОТ на работников и соискателей? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Эксперт по трудовому праву – о том, как повышение МРОТ повлияет на заработную плату

Как повлияет повышение МРОТ на работников и соискателей? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: pixabay.com

«Я прочитал, что в России планируют увеличить минимальный размер оплаты труда. Это означает, что моя заработная плата станет больше?» – спрашивает читатель siapress.ru Борис Шастин.

О том, как увеличение МРОТ повлияет на работников и соискателей – отвечает эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева.

Минимальный размер оплаты труда – это нижний порог вознаграждения, которое житель России по закону должен получать за свою работу. Его могут установить на региональном уровне или в отрасли, но в любом случае он не должен быть ниже размера по стране.

Зарплата не может быть меньше МРОТ, если сотрудник отработал полный месяц, а также выполнил перечисленные в трудовом договоре обязанности. За нарушение этого требования работодателю грозят штрафы — от 10 000 рублей для ИП и от 30 000 рублей для организаций (ст.5.27 КоАП РФ).

Заработная плата — это сумма до вычета НДФЛ. Если после всех отчислений сотрудник получит сумму меньше минимального размера оплаты труда, то это не нарушение. В МРОТ не включаются компенсационные и стимулирующие выплаты, районные коэффициенты и надбавки за работу в районах Крайнего Севера. Они идут сверху. Также зарплата может быть меньше минимума, если сотрудник работает на часть ставки.

МРОТ используют для расчёта не только зарплат, но и социальных выплат и пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и тому прочему.

Таким образом, в коммерческом секторе анонсированное изменение минимума работники почувствуют только при больничных и пособиях. Так, при расчете больничных учитывается средний дневной заработок, который рассчитывается как сумма за два расчетных года, которая делится на 730 (число дней за два года). Но, например, если стаж работника окажется менее шести месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем минимальный размер оплаты труда за полный календарный месяц.

Увеличение МРОТ не обозначает автоматического роста заработных плат в коммерческих структурах — изменение коснется только тех сотрудников, чья зарплата не превышает минимальный размер оплаты труда.

Однако многие работодатели при формировании фонда оплаты труда ориентируются, помимо прочих показателей, и на процент изменения МРОТ.


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Сегодня в 16:45, просмотров: 156, комментариев: 0

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