В Сургуте открылся «Котариум»

Почти месяц назад я писала о том, что люди помогают бездомным животным неправильно, из-за чего возникает множество проблем. Вот вам пример правильной поддержки животных: «Котариум» в сургутском торговом центре «Сити Молл». Накануне я посетила это место – рассказываю, почему это стоит сделать и вам.

Начнем с того, что сюда можно прийти с детьми. Это уникальный шанс провести время с пользой, научить ребенка обращаться с животными (особенно важно, если ребенок уже давно просит вас завести котенка) и просто отвлечься от суеты. Хвостатые постояльцы «Котариума» общительны и ласковы, поэтому не нужно бояться, что ваше знакомство обернется следами от когтей и зубов на руках.

Также всех котов можно забрать домой. Причем не только тех, кто находится в помещении – рядом представлены фотографии других мурлык. Все животные бездомные, находятся на попечении ОД «Дай Лапу».

А еще это совершенно бесплатно. Конечно, если бы хотите помочь хвостатым – можно принести корм. Но просто прийти и насладиться мяукающей компанией можно без отдельной платы. Кстати, за жизнью постояльцев «Котариума» можно следить в прямом эфире.