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В нынешних условиях преимуществом UnionPay для держателей карт является выход на более широкий международный рынок

О платежной системе UnionPay и ее развитии

В нынешних условиях преимуществом UnionPay для держателей карт является выход на более широкий международный рынок
Фото: Shutterstock/FOTODOM

После того, как международные платежные системы VISA и MasterCard ограничили работу с российскими клиентами, банки России заинтересовались выпуском карт китайской платежной системы UnionPay. Заведующая кафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности, кандидат экономических наук, доцент Уральского государственного экономического университета Оксана Фальченко, а также кандидат экономических наук, доцент Уральского государственного экономического университета Елена Прокофьева рассказали об истории становления CUP и ее возможном развитии на российском рынке финансовых услуг.

UnionPay — это международная платежная система Китая, которая была основана в 2002 году. На сегодняшний день к ней подключено более 2 500 кредитных и банковских организаций 180 стран.

— На российский рынок UnionPay зашла в 2006 году, массовое же распространение получила в 2013, когда ее включили в реестр операторов платежных систем России, — говорит заведующая кафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности, кандидат экономических наук, доцент Оксана Фальченко. — Популярность подобные карты приобрели в основном на Дальнем Востоке, где карты использовались для транзакций с китайскими контрагентами и для расчетов при поездках в КНР.

UnionPay становится популярной в России после того, как VISA и MasterCard ограничили работу с российскими клиентами. Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансов, денежного обращения и кредита» Елена Прокофьева объяснила, почему только сейчас формируются условия для увеличения доли рынка пластиковых карт CUP. Связано это с тем, что прежние международные платежные системы зашли на рынок финансовых услуг значительно раньше, чем китайская «платежка». Следовательно, им удалось охватить большинство банковских систем мира, в отличии от UnionPay.

— Российская платежная система «Мир» еще моложе CUP: ее создал Банк России в 2014 году. Она заняла прочные позиции на внутреннем рынке и не успела начать активные действия «по завоеванию» мировой экономики, — подчеркивает Елена Николаевна. По словам Оксаны Дмитриевны пользоваться «Миром» можно в Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Таджикистане, Турции, Вьетнаме, ОАЭ, Южной Осетии и Абхазии. Как мы видим, круг стран-участников достаточно ограничен , поэтому в нынешних условиях преимуществом UnionPay для держателей карт, является выход на более широкий международный рынок.

Держатели карт CUP, на данный момент, имеют больше возможностей, чем держатели карт других банковских систем: они так же могут производить платежи или покупки без использования наличных денег, снимать таковые в банкоматах, переводить деньги на счет другого человека, в том числе и за границу. Кроме того, картами CUP можно оплачивать покупки в заграничных интернет-магазинах.

На сегодняшний день пока 11 банков России эмитируют карту CUP. Это Россельхозбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Банк Санкт-Петербург, Примсоцбанк, Банк Зенит и другие. Но о планах в этом направлении заявили многие.

Карта открывается в рублях или юанях. Если россияне планируют поехать в страны, в которых обслуживается платежная система CUP, то на карте клиента могут быть средства в любой из этих валют. При расчетах по карте в зарубежных странах, происходит конвертация валют и осуществляется списание средств со счета плательщика исходя из курсов рубль- юань и курса валюты страны в которой осуществляется покупка к юаню. То есть, соотношение курсов рубля и валюты страны пребывания определяется через юань.

Тарифы на выдачу карт китайской платежной системы и их годовое обслуживание резко возросли. В вопросе, с чем это связано, специалисты расходятся во мнении. Оксана Фальченко объясняет этот скачок эффектом монополии на российском рынке UnionPay:

— Такое обуславливается уходом крупных финансовых игроков из России. Можно предположить, что со снижением ажиотажного спроса на CUP, тарифы снизятся, но это утверждение имеет вероятность — 50%.

По мнению Елены Прокофьевой, повышение банковских тарифов объясняется рядом причин. Прежде всего, инфляционными ожиданиями. В условиях инфляции растут ставки, растут и банковские комиссии, не только потому что банки желают сберечь от инфляции свои доходы, но и потому что вырастут расходы банка, связанные с организацией их деятельности по соответствующему направлению. Кроме того, банки ищут различные возможности для «выживания» бизнеса в современных непростых экономических условиях. Приостановлено немалое число операций приносящих доход. Значительными расходами обернется рост процентных ставок по вкладам, которые сложно будет компенсировать исключительно повышением ставок по корпоративным кредитам. Поэтому выступая в защиту банковского сектора, хочется сказать, что не стоит расценивать рост тарифов и комиссий как спекуляцию банков.

Касаемо дальнейших перспектив развития китайской платежной системы эксперты выдвигают предположения с опаской. Оксана Дмитриевна думает, что у CUP есть хорошие шансы стать основной платежной системой России, особенно в союзе с «Миром».

Как считает Елена Николаевна, после такой встряски политико-экономическая мировая ситуация начнет меняться, затрагивая разные направления. Функционирование нескольких платежных систем, разной страновой принадлежности необходимо чтобы обеспечить большую финансовую безопасность государствам в целом, их гражданам и юридическим лицам в частности.


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15 марта в 13:13, просмотров: 460, комментариев: 0

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