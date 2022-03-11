Справиться со стрессом можно и без популярных успокоительных средств

«Я очень сильно переживаю в последнее время, и часто, чтобы успокоиться, пью валерьянку, корвалол и чай с ромашкой и мятой. Насколько это вредно ли для организма? Как пережить стресс самостоятельно?» – спрашивает читательница siapress.ru Анна Матанцева.

О том, почему нельзя увлекаться популярными успокоительными средствами, ответила врач-терапевт Надежда Капнинская.

Использовать корвалол или настойку валерианы можно с осторожностью и под контролем врача. Так, корвалол может вызвать привыкание и зависимость, и прекратить прием самостоятельно человеку не удастся из-за синдрома отмены. В легких случаях он проявляется тревогой, дрожью, нарастающей слабостью по всему телу, головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением сна, головокружением и развитием обморочных состояний. В тяжелых случаях – судороги, делирий.

Неправильное употребление настойки валерианы может вызвать панические атаки и постоянную бессонницу. Длительное применение препарата больше рекомендуемой дозы нарушит моторику кишечника, а это приведет к запорам.

Что касается травяных чаев, то их польза неоспорима, но назначать их должен только квалифицированный врач. Практически все лекарственные растения имеют свои противопоказания и возможные побочные действия. Многие травы содержат токсические вещества и требуют либо ограничения в приеме, либо полный отказ от него. Особенно стоит быть осторожными людям с аллергиями, поллинозом. При гипертонической болезни запрещены все сборы, содержащие элеутерококк, женьшень, пион, маралий корень – они поднимают артериальное давление.

Некоторые травы могут быть опасны во время беременности: в первом триместре нельзя принимать душицу и чабрец, это сильно повышает тонус матки. Малышам до года эти травы также противопоказаны. Их активные вещества влияют на развитие нервной системы. Мать-и-мачеха не рекомендуют беременным, кормящим и детям до 2 лет.

Есть чаи, не опасные для организма. Например, чай для ежедневного употребления: в основу смесей берут чаще всего листья ежевики и малины. Еще один полезный ингредиент – ягоды шиповника. Он приятен на вкус и в нем много витамина С. Стоит отметить, что лучше отдавать предпочтение аптечным сборам, которые назначает врач.

Во время приступа стресса или тревоги можно выполнить следующие действия:

1. Найдите тихое место и маленькими глотками выпейте стакан воды. Серия глотков рефлекторно снижает активность дыхательного центра, задерживая дыхание и делая его ритмичным;

2. Управление дыханием — один из самых быстрых и эффективных способов успокоиться и снизить тревожность в трудный момент;

3. Действенный метод – провести указательным пальцем по губам горизонтально. Он основан на физиологической реакции парасимпатической нервной системы. Быстро эффективно успокаивает.

Если долго не можете избавиться от этих чувств и уверены, что ваше состояние не в норме, обратитесь к врачу.