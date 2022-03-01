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Как решить вопрос с бездомными собаками в Сургуте: разбирались депутаты и зооактивисты

В Думе Сургута рассмотрели проект муниципального приюта для животных

Как решить вопрос с бездомными собаками в Сургуте: разбирались депутаты и зооактивисты
Фото: ОД «Дай Лапу»

Во время депутатских слушаний администрация Сургута представила проект приюта для 900 собак и 100 кошек. Напомним, что на эту цель из бюджета муниципалитета предварительно выделено два миллиона рублей. Это будет первый городской приют.

«Полномочия органов местного самоуправления определяется законодательством РФ. Организация деятельности приютов по содержанию животных осуществляется в соответствии с постановлением РФ и правительства ХМАО. Проектом данного решения предлагается реализовать право администрации Сургута на осуществление деятельности по обращению с животными без владельца», – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин.

Народные избранники, в свою очередь, уточнили, существует ли возможность полностью передать эту функцию некоммерческим организациям: «Мы почему не можем воспользоваться их услугами или присоединиться? Дополнительное финансирование выделять, может быть, ресурсно помогать? Почему нам нужно автономно вести эту деятельность?» – спросил депутат Дмитрий Нечепуренко.

В администрации подчеркнули тот факт, что на территории города существует два приюта и один, расположенный в Белом Яре, занимается отловом собак. Представитель общественного движения «Дай Лапу» Александра Нуриева также подчеркнула, что полностью этот вопрос зооактивисты решить не могут:

«У нас емкость Центра помощи бездомным животным ограничена, там всего 80 вольеров. Для НКО это сделать нереально, даже если мы говорим о 1000 собак – ни у одной НКО в Югре нет ресурсов, которые позволили бы вести эту деятельность. Нет земельных участков, нет материально-технической базы. Я думаю, что все помнят скандал с приютом «Берегиня». Это пример таких частных инициатив, которые не закончились ничем хорошим», – заявила она.

Нуриева предположила, что чипирование животных, создание базы учета питомцев и их владельцев, контролирующего органа и введение штрафов за нарушение обращения с четвероногими помогут уменьшить число бездомных собак и кошек – такие меры уже были приняты в странах Европы и в Японии. Кроме того, необходимо проводить широкую просветительскую работу среди населения: «В обществе должно стать модным ответственное отношение к животным, а иное – порицаться».

Председатель Думы Максим Слепов поддержал это мнение: «В любом случае, мы с вами понимаем, что мы в начале пути. Об этом свидетельствуют проблемы, с которыми мы столкнулись – это нападение бездомных животных на сургутян и жителей других регионов. Нам в любом случае необходимо этим заниматься. Администрация должна выступить неким регулятором и иметь возможность возглавить эту работу. А в дальнейшем, по какому пути будет развиваться это направление, мы с вами увидим в течение ближайших лет».

20 из 20 депутатов проголосовали за проект приюта.

Напомним, что сейчас на территории города проживает около 2000 бездомных собак. Семьдесят находятся в центре «Переправа», больше ста определены неравнодушным жителям на временную передержку. Отлов содержит 413 агрессивных четвероногих.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 177, комментариев: 0

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