Все 30 лет новейшей истории Россия живет по заветам Жириновского

Владимир Жириновский, который уже несколько недель не появляется на публике из-за болезни, внезапно получил звание «пророка». Именно он еще в декабре 2021 года с трибуны в Госдуме объявил о том, что 22 февраля Россия «вернет себе величие» – и в этот день президент признал независимость ЛНР и ДНР, а спустя сутки начал военную операцию в Украине. В проекте «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский (еще не зная на момент записи про то, что Жириновский правильно предсказал войну) обсудили судьбу и роль этого политика в России и пришли к выводу, что он – единственный и настоящий ее символ. Почему – смотрите в видео.

Д.Щ.: Поговорим сегодня об интересных событиях этой недели. Давай начнем с того, что не на этой неделе, правда, началось, но до сих пор продолжается, и неизвестно, закончится ли. Есть такой политический момент: некоторая большая политическая структура, которая завязана, в основном, на авторитете, харизме и управленческих решениях одного человека, начинает страдать, когда этот человек попадает в сложную жизненную ситуацию.

Мы сейчас наблюдаем это на примере партии ЛДПР. Владимир Жириновский уже, по-моему, около 2-3 недель не появляется на публике, известно, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Вот только сегодня я разговаривал с депутатом Госдумы от Югры Евгением Марковым, он сказал, что Владимир Вольфович идет на поправку. Совсем недавно мы слышали волшебную формулировку от пресс-службы ЛДПР, что он чувствует себя хорошо и работает с документами. Я не знаю, как можно было сказать именно такие слова про человека в таком положении. Тем не менее пожелаем Владимиру Жириновскому большого здоровья, но человек не вечен, а ЛДПР, как партия, завязана исключительно на нем. Что будет с партией в его отсутствии, и чему эта история может нас научить?

Т.С.: Оговорка с документами, мне кажется, фрейдистской оговоркой неслучайно, потому что на самом деле Жириновский является главным и по-настоящему единственным символом России. Как бы удивительно это не звучало, потому что наше все – это Владимир Владимирович Путин, про которого Володин, председатель Госдумы, несколько лет назад сказал, что нет Путина – нет России, нет России – нет Путина.

Тем не менее попытаюсь парой тезисов обосновать свою мысль. Жириновский своей публичной деятельностью продемонстрировал, озвучил все принципы новейшей политики России. На самом деле, если проанализировать события последних 30 лет этап за этапом, то мы не обнаружим ничего, что не декларировал Жириновский и его партия.

Вспомним тот же 1993 год, когда основным конкурентом ЛДПР и коммунистов на тот момент была партия власти, но она была абсолютно правая, право-либеральная – Демократический выбор России, которую возглавлял Егор Гайдар. Позже партия ДВР растворилась в СПС, ее акценты сместились, ее риторика и политические принципы несколько сегментировались. Потом возникла и существует до сих пор партия Единая Россия, и по ее работе мы видим, как она может спокойненько менять некоторые принципы, не политические, потому что политические принципы у нее единственные – защищать права и свободы чиновников. По некоторым эпизодам можно сказать, что Единая Россия работает как хороший профессиональный флюгер.

Парадоксом является то, что Жириновский при своей репутации абсолютно беспринципного шоумена, который может говорить все что хочет, когда хочет и забирать слова назад, считается рупором кремлевских идей. Это все мы видим с близкого расстояния. А если проанализировать историю Россию за последние 30 лет, то обнаружим, что она в общем-то ни разу не отклонилась от курса, намеченного великим вождем Владимиром Вольфовичем. Он хотел мыть ноги в Индийском океане – пожалуйста, мы их моем. Но его политические свободы планомерно сворачивались. Единая Россия же нигде не декларирует сворачивание политических свобод, ни в одном программном документе партии мы не обнаружим подтверждение тому, что она заявила о создании авторитарного государства, уменьшении прав личности, сворачивании социальных гарантий населению.

А вот Жириновский всегда говорил об этом смело и прямо. И я все время говорю: все, что в нашей стране происходит, совершенно четко коррелируется с политическими декларациями ЛДПР и ее лидером. Поэтому Жириновский, вообще ЛДПР – это модель современной России, потому что ЛДПР, как политическая партия, полностью завязана на харизме своего вождя, и то же самое мы можем сказать про страну в целом. Таким образом получается, что Жириновский и ЛДПР все эти десятилетия выполняли одну-единственную функцию: они декларировали неприятные, стыдные вещи, которые партия власти не хотела делать. И я думаю, что у ЛДПР и Жириновского есть полное моральное и политическое право считать политику России за все эти годы своим детищем.

Наконец, действительно жив ли Жириновский, мертв ли, выздоравливает ли он – эпоха этой политики, очевидно, подходит к концу, потому что все эти циклы имеют элементарный социальный, политический, биологический – какой-то хронометраж. Неспроста многие вещи определяются циклом одного поколения – 25, те же 30 лет. Сегодня политика в России перешла на тот же простой ясный язык жестов и коротких фраз, часто уже обсценных, из уст представителей власти – здесь уже не нужен никакой Жириновский. Власть наконец-то стала вести себя прямолинейно, она не ищет долгих фраз, чтобы объяснить суть тех или иных своих реформ. Она просто посылает, говорит с народом так, как говорил Жириновский. А народ любит именно такой язык, народу это нравится, поэтому Жириновский сделал свое дело и может уходить. Произойдет это сегодня в силу физических и биологических причин или позже в силу политических – без разницы. Мы понимаем, что закат этой публичной политической деятельности неизбежен.

Д.Щ.: Согласен с тобой в том, что ЛДПР – это в некоторой степени Россия в миниатюре. Еще одно напоминание нам о том, что не стоит завязывать огромное количество полномочий, сил связей, арбитража и всего прочего на одном человеке. Эта история, какой бы привлекательной она не казалась любителям автократии, не может быть вечной. Как писал Булгаков – человек может быть внезапно смертным, и чем больше завязано на одном человеке – будь то частная компания, партия или страна, – тем более невероятного объема кризис может породить внезапное исчезновение этого человека. Мы, конечно, всем желаем здоровья и чтобы таких кризисов не было, чтобы вся власть в семье или корпорации передавалась органичным бескровным образом, но история ЛДПР нам напоминает о том, что нужно творить институты, которые вечны, вместо того чтобы опираться на людей, которые невечны.

Т.С.: Последний комментарий по этой теме. Интересно наблюдать, как Жириновский сейчас болеет. Он прирожденный шоумен и никогда в жизни не упустил бы момент пропиариться на больничной койке с аппаратами ИВЛ. А здесь мы просто слышим и видим пресс-релизы, заявления людей о том, как он работает с документами – никакого работающего Жириновского нам не показывают. Так что не забывайте, что это могут быть и враки.