Как выглядит и чем живет Суерка – родина главного человека в Сургуте

Село Суерка – это небольшое поселение Упоровского района в 150 километрах от Тюмени. Половина пути проходит по курганской трассе, половина – по, фактически, проселочным, но при этом неплохо асфальтированным дорогам. По обеим сторонам от них большую часть времени можно наблюдать либо разноцветные (в зависимости от статуса засеянности) поля, либо не сильно густые, чисто среднеполосные лиственные леса.

Такие пейзажи занимают подавляющую часть пространства после поворота с региональной трассы на проселочные дороги к Суерке

В этом антураже родился и прожил часть жизни Владимир Богданов. Корреспондент «НГ» съездил в родное село гендиректора Сургутнефтегаза, чтобы посмотреть на место, где родился главный человек Сургута, и что о нем там говорят.

Не парадный въезд в Суерку выглядит исключительно в стиле российских деревень – отсыпанная щебнем дорога, домики и церковь вдалеке

Так вышло, что по географическим причинам корреспондент «НГ» подъехал к Суерке не с парадного входа, иначе увидел бы знак, посвященный Богданову (об этом позже). С «черного хода» открылся типично деревенский пейзаж – отсыпанная щебнем дорога, домики, и рядом красовалось приглашение в храм Преподобного Серафима Саровского. Его реставрация и улучшение – на сегодня главный проект Владимира Богданова в родном селе.

Надо сказать, что другие села Упоровского раойна, которые виднелись по пути в Суерку, не производили особого впечатления. Слишком много покосившихся домиков и ветхих заборов и абсолютная безлюдность (дело было после обеда в четверг). Корреспондент «НГ» за примерно 80 километров пути увидел больше лошадей, чем людей. В Суерке первое впечатление в виде щебеночного въезда оказалось обманчиво – есть нормальные асфальтированные дороги, вполне приличные дома.

Подобных «домов образцового содержания» (так написано на табличке) в Суерке немало. Как выяснилось, местные жители в 90-х годах хлопотали за своих детей у мамы Богданова, и так их устраивали в Сургутнефтегаз, где они смогли заработать деньги и построить своим родителям и себе отличные дома

Хотя деревянные хижинки и покосившиеся заборы на месте – куда без них

Цветение яблонь придает особый антураж картинам сельской жизни и местному благоустройству

Почти сразу попадает первая стела — в память о погибших от репрессий поволжских немцев (кстати, автор этого репортажа — тоже потомок поволжских немцев). Как выяснилось, их тут действительно немало. Хотя едва ли можно говорить об отношении Владимира Богданова к этой этнической группе — он, скорее, ближе к украинцам. Многие не знают, но его семья не жила в Суерке постоянно — на некоторое время они уезжали в Луганскую область, и вернулись, когда юному Володе предстояло пойти в пятый класс.

Потомков поволжских немцев в Суерке немало

Храм Серафима Саровского был достроен и освящен в 1914 году. После революции им особо не занимались, и только в 1999 году местные жители взялись за его полноценную реставрацию, но у них, по словам главы поселения Ларисы Гольцман, ничего не получалось, пока к делу не подключился Владимир Богданов. Его с храмом связывала личная история — в детстве его там крестили. На решение взяться за реставрацию также сильно повлияла мама — Галина Аркадьевна.

Внешне храм выглядит отлично, но внутри продолжаются работы. На новых куполах отлиты имена Владимира Леонидовича и его мамы Галины Аркадьевны

А вот дом причты и детская площадка – это уже новострои. Им местные жители очень довольны

В первом же магазине, куда зашел корреспондент «НГ», обнаружилась прямая связь с Богдановым. «Я его соседка, – рассказывает стоящая за кассой (к слову, с наличием терминала! – это в селе на тысячу жителей) молодая девушка. – Он как-то заходил к нам в магазин. Очень хороший и вежливый человек». В Сургуте вы не встретите соседей Владимира Богданова, стоящих у прилавка в магазине.

Девушка вышла и показала, где найти дом гендиректора Сургутнефтегаза. «Идите по улице Ленина, справа будет красивый желтый дом». Все понятно.

Улица Ленина, на которой стоит дом главного человека в Сургуте

А вот и он. Дом, где долгое время жил, и до сих пор живет, когда приезжает в Суерку, миллиардер Владимир Богданов

К слову, опознать в нем дом Богданова удалось не сразу – на этой улице стоят несколько красивых желтых домов. Но этот, конечно, самый желтый

Администрация Суерки занимает два кабинета в двухэтажном здании, где также находится библиотека и дом культуры

В администрации Суерки с улыбкой рассказали, что журналисты бывают тут с периодичностью раз в несколько дней. И быстренько нашли только что вышедшую с работы главу Ларису Гольцман. Живая и улыбчивая женщина с удовольствием рассказывала про их главного гражданина (почетного гражданина сельского поселения Суерка!) и с особой теплотой вспоминала его маму. Галины Аркадьевны не стало в прошлом году. Похоронили ее на кладбище возле реставрируемого ее сыном храма.

«Для всего села 19 августа — святой день, потому что Владимир Леонидович всегда приезжал на день рождения мамы — иногда на несколько часов, иногда — на несколько дней, — рассказывает руководитель села. — Он очень любит тут рыбачить, ходить за грибами и ягодами. Сейчас, когда мы созваниваемся по поводу восстановления храма, он спрашивает о погоде и природе, мы присылаем ему фотографии. Это поразительно, насколько он деловой человек, но интересуется такими вещами».

В годы, когда Владимир Богданов перевез маму в Сургут, он почти не появлялся в Суерке. А сейчас не просто заезжает чаще, но и привозит с собой вип-гостей. Сельчане с трепетом ждут 6 июня, когда Богданов приедет вместе с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием посмотреть на ход реставрации храма. А недавно в гостях у главы Сургутнетфегаза в Суерке побывал губернатор Александр Моор — говорят, событие беспрецедентное. Много лет Богданов дружен с бессменным вице-губернатором Тюменской области Сергеем Сарычевым, и, избегая официоза и суеты вокруг своей персоны, просит именно его составить ему компанию в моменты приезда в тюменскую провинцию.

Участие Богданова в жизни села не ограничивается визитами и реставрацией главного культового сооружения. При его поддержке асфальтируется пять дорог только в этом сезоне, а также многим сельчанам проводится газ. Они же отплачивают земляку за заботу огромной любовью и уважением. Учредили музейный уголок в школе, а также «историческую улицу» в его честь. Но называть улицу его именем или ставить памятники не торопятся — как говорит Лариса Гольцман, человек жив, деятелен, и еще много успеет сделать.

Глава сельского поселения Суерка Лариса Гольцман лично общается в Владимиром Богдановым и высылает ему фотографии местной природы, где он любит рыбачить и собирать грибы с ягодами.

На центральной площади Суерки – детская площадка и скульптура по мотивам дуба в Лукоморье

Ну и куда же без мамонтов?

Ремонт дорог в Суерке, как и в Сургуте, без участия Богданова не проходит

В школьном музее – настоящий «красный уголок» в честь великого земляка. Тут биография и некоторые личные вещи

Вы бы узнали в этом мальчугане нынешнего хозяина Сургута?

Семья – Леонид Андреевич, Галина Аркадьевна и их сын Володя

Еще фотографии молодости и личные удочки. Их местные школьники трогают «на удачу». Корреспондент «НГ» тоже не удержался

Называть улицы или ставить памятники живой легенде в Суерке пока не хотят, но въездной знак по случаю получения Богдановым «Героя Труда» – сделали

В целом родина Владимира Богданова производит впечатление села класса «выше среднего». Как и Сургут, который считается вторым родным местом нашего героя, Суерка не идеальна, да и не должна такой быть. Поражает то, насколько местные жители души не чают в своем великом земляке и с удовольствием говорят о нем с журналистами, которые, казалось бы, уже должны были всем надоесть.

(скриншот сервиса «Яндекс.Карты») Село Суерка находится в 150 километрах от Тюмени, недалеко от границы с Курганской областью

Суерская слобода была основана в 1672 году, в течение ста лет она стала острогом, а с конца XIX века – селом, коим является до сих пор. Название происходит от речки Суери, которая с тюркского переводится как «сырой овраг». Население – около тысячи человек. Там находится центр Суерского сельского поселения, в которое, помимо самой Суерки, входят деревни Губина, Тютрина и Старая Шадрина.