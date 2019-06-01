Сургутские старости
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Сургутские старости

«Колхозник» в годы Великой Отечественной войны

«Колхозник» в годы Великой Отечественной войны

События в стране, на фронте и за рубежом сургутяне узнавали из местной районной газеты

Сургутские старости, 16 февраля в 10:16
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​«Сургут» - не просто однофамилец…

​«Сургут» - не просто однофамилец…

Как подружились город и корабль

Сургутские старости, 09 февраля в 12:07
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​Сургут. Июнь 1941. Большая вода

​Сургут. Июнь 1941. Большая вода

Месяц, разделивший само время пополам

Сургутские старости, 09 февраля в 10:15
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​Буду вечно молодым

​Буду вечно молодым

К 100-летию образования Сургутского комсомола

Сургутские старости, 02 февраля в 10:14
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Классная моя

Классная моя

Памяти Заслуженного учителя школы РСФСР Нины Маковецкой

Сургутские старости, 19 января в 09:54
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Вокруг зелёной ёлки плясал и Крот, и Бегемот

Вокруг зелёной ёлки плясал и Крот, и Бегемот

Как праздновали Новый год сургутяне в разные времена

Сургутские старости, 01 января в 11:37
3819 0
Без единого выстрела

Без единого выстрела

100 лет назад Сургут был освобожден от колчаковских войск

Сургутские старости, 30 декабря 2019 в 16:04
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​На 98 году жизни скончалась «фронтовая подруга» Анна Букреева

​На 98 году жизни скончалась «фронтовая подруга» Анна Букреева

Сургутские старости, 22 ноября 2019 в 15:12
3751 2
​Журналиссимус края сургутского

​Журналиссимус края сургутского

Известный общественный деятель Галина Кондрякова отмечает большой юбилей

Сургутские старости, 20 ноября 2019 в 09:20
3456 1
Он видит тайное…

Он видит тайное…

Заслуженный художник России Геннадий Райшев отмечает 85-летний юбилей

Сургутские старости, 03 ноября 2019 в 10:10
4313 0
Переселенцы поневоле

Переселенцы поневоле

Трагическая страница истории сургутской репрессированной семьи Карелиных

Сургутские старости, 27 октября 2019 в 10:04
3223 0
Скончался фронтовик, коренной сургутянин Борис Проводников

Скончался фронтовик, коренной сургутянин Борис Проводников

Сургутские старости, 15 октября 2019 в 15:22
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​В школу на обласах

​В школу на обласах

К 105 -летию со дня рождения отличника народного образования, ветерана педагогического труда Марии Хмелевой

Сургутские старости, 05 октября 2019 в 11:14
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Мы были там, где время говорит

Мы были там, где время говорит

Репортаж с ноябрьских улиц города

Сургутские старости, 05 октября 2019 в 10:05
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Фотография длиною в 30 лет

Фотография длиною в 30 лет

5 октября Ивану Захарову исполнилось бы 90

Сургутские старости, 05 октября 2019 в 10:01
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​Кочевница

​Кочевница

К 95-летию со дня рождения геолога-первопроходца, ветерана сургутской экспедиции Людмилы Каденковой

Сургутские старости, 07 сентября 2019 в 10:03
2654 0
​Либерал, но не вольнодумец

​Либерал, но не вольнодумец

Судьба сургутского исправника Григория Пирожникова неразрывно связана с историей развития российской глубинки XX столетия

Сургутские старости, 05 августа 2019 в 10:36
3304 0
Такие старые слова

Такие старые слова

Сургутские старости, 09 июня 2019 в 11:43
2804 0
Стоп, кадр! Народный театр по праздникам

Стоп, кадр! Народный театр по праздникам

Сургутские старости, 09 июня 2019 в 10:17
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Стоп, кадр! Рогатый аэродром

Стоп, кадр! Рогатый аэродром

Прежде чем взлететь на самолете или вертолете, летчик выходил из кабины и ракетой разгонял коров.

Сургутские старости, 01 июня 2019 в 20:54
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Мнения

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