Все риски, связанные со сдачей квартиры в аренду необходимо предусмотреть еще на этапе подписания договора с арендатором.

Случаи, когда недобросовестный арендатор портит ремонт, технику, мебель в квартире, не платит за проживание или оказывается просто мошенником, который повторно сдает вашу квартиру другим квартирантам без вашего ведома, встречаются довольно часто.

Эксперты компании «Этажи» посчитали, что 35% клиентов обращаются к специалистам за помощью, так как уже имели опыт с «проблемными» квартирантами при попытке самостоятельной сдачи квартиры в аренду. Почти все из них договор аренды просто скачали его из интернета, а арендаторов нашли сами по объявлению.

При подготовке к сдаче квартиры в аренду, прежде всего, необходимо грамотно составить и заключить договор, в котором будут прописаны все требования к арендатору. Есть вариант составить его самостоятельно и заверить договор у нотариуса и регулярно платить налоги. Либо найти специалиста, который возьмет на себя не только подготовку договора, но и проверку будущего квартиранта.

Но найти универсального специалиста сложно, а сам процесс займет много времени. В таком случае есть альтернатива. Например, в компании «Этажи» действуют дополнительные услуги по безопасной сдаче жилья. Специалисты не только составят юридически верный договор, но и проверят будущего арендатора на надежность и платежеспособность, возьмут на себя заботы по его поиску, а также контроль сохранности квартиры.

Перед сдачей квартиры собственнику важно знать свои права и ситуации, в которых закон будет на его стороне.

Первое и главное право собственника — право самостоятельно принимать решение о сдаче квартиры в аренду, устанавливать ее срок и сумму платежей. Когда срок действия договорных отношений закончится, собственник может его продлить.

Также собственник имеет право проверять как арендатор использует наемное жилье, то есть приезжать к арендатору, чтобы удостовериться, что с квартирой действительно все в порядке, и в ней живет именно тот, кому она была сдана. Если у вас нет возможности проверять арендатора лично, это могут сделать специалисты компании «Этажи». По договору доверительного управления эксперт может взять на себя все обязанности собственника: оплатить коммунальные платежи, передать показания счетчиков, вызывать службы ремонта по необходимости, предоставить фотоотчет о состоянии квартиры.

Если арендатор захочет кого-то подселить вместо себя или найти партнера по аренде, то это возможно только при согласии собственника. Кстати, по условиям договора от «Этажей», те, кто в нем не указан, не имеют проживать в арендуемой квартире.

Примечательно, что даже во время проживания в квартире арендатора, за владельцем остается право в любой момент продать ее, завещать или подарить. Это рядовые случаи, но правильнее сообщать жильцам о своих намерениях за месяц. Так, арендаторы смогут найти жилье и оперативно переехать.

Заключить договор и безопасно сдать квартиру можно из любой точки мира! Благодаря онлайн-сервису компании «Этажи», вы сможете сделать это в пару кликов, даже со своего смартфона. Удобный и безопасный сервис – главное право собственника при сдаче квартиры с компанией «Этажи».