Брусника начинает строительство дома на Пролетарском проспекте в Сургуте. В основу его концепции легла современная интерпретация традиционной американской архитектуры с ее строгими симметричными формами и трехчастным делением фасада.

– Мы верим, что в традиционных архитектурных стилях заложены важные принципы организации городской среды, — комментирует главный архитектор планировочных решений компании Брусника Сергей Тимофеев, — изучая и адаптируя их к современным реалиям, можно создавать действительно качественные пространства. В этом проекте внешняя «сложность» фасада не является для нас самоцелью, не несет исключительно декоративную функцию, а продолжает идеи, заложенные в планировочной структуре дома. В отделке сочетаются разные по фактуре материалы: натуральный камень, кирпич и металл. Их контраст подчеркивает симметричность композиции здания и придает строгость его внешнему виду.

Так как дом расположен в плотной городской застройке и в непосредственной близости от крупной автомобильной магистрали, базовой идеей проекта стала интровертность. Она воплотилась в замкнутом контуре здания и ориентированных во двор летних помещениях (холодные лоджии и открытые террасы). Таким образом архитекторам удалось создать комфортное жилое пространство, защищенное от шума проспекта.

Проект Брусники предполагает возведение 20 тыс. кв. метров жилья и будет иметь переменную высотность от 3 до 17 этажей. На первых разместятся коммерческие помещения, на последних — двухуровневые пентхаусы со вторым светом, террасами и выходом на кровлю. Помимо улучшенных планировок с четким разделением на приватную и общественную зоны отличительной особенностью этих квартир будут зенитные окна в гардеробной и прихожей. Они визуально расширят пространство и наполнят его светом.

Всего архитекторы компании разработали более ста вариантов планировок (в том числе с увеличенной площадью комнат и дополнительными помещениями под гардеробную, прачечную и сауну). Новшеством для Сургута станут трехуровневые квартиры с цокольным этажом, где можно разместить, например, спортзал или винный погреб.

Подъезды в новом доме функциональны и эстетичны. В их отделке будут использоваться натуральные материалы: камень, дерево и керамогранит. Здесь установят мягкую мебель, на стенах развесят панно и зеркала. Благодаря этому холлы станут уютнее, жители начнут воспринимать их как продолжение квартиры. За счет высоких витражей в два этажа подъезды будут казаться более светлыми и просторными.

Двор будет закрыт для машин, в нем разобьют сад и оборудуют зоны для детских игр и занятий спортом. Оставить автомобиль жители смогут в подземном паркинге. Для хранения крупногабаритных сезонных вещей проектировщики предусмотрели кладовые, для колясок и велосипедов — отдельные помещения на цокольном и первом этажах.

Проект окружен всей необходимой инфраструктурой. В шаговой доступности — три детских сада, две школы, спорткомплекс, ледовая арена и торговые центры. Недалеко расположен городской парк «За Саймой».

Дом будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.

Брусника

brusnika.ru

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