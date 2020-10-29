Ослабление рубля и в целом, нестабильная ситуация в стране всегда приводит к росту спроса на недвижимость,так как у большинства россиян она ассоциируется с наиболее надежным инструментом сохранения и приумножения инвестиций. Эксперты рассказали, что произошло в октябре на рынке недвижимости Сургута.

За последний год стоимость квартир стабильно растёт: 82,6 тыс.руб. за квадратный метр - это самая высокая цена за последние два года. Ожидается, что завтра будет дороже, цены падать уже не будут. Хорошие цены в новостройках на этапе строительства, например, есть интересные варианты за 3 172 500.

Краткий обзор рынка новостроек Сургута

●С февраля 2020 на рынке тренд на рост цен: квартиры стабильно дорожают

●В апреле стоимость квадратного метра составляла 72 тыс.руб.

●В октябре стоимость квадратного метра составляет 77 тыс. руб.

●С апреля по октябрь 2020 года стоимость 1- и 2-комнатных квартир заметно растет

●6% от всех покупок новостроек приходится на квартиры в других городах

●Самые популярные города для переезда у сургутян - Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи.

Краткий обзор рынка вторичного жилья Сургута

●С февраля 2020 на рынке тренд на рост цен: квартиры стабильно дорожают

●В апреле стоимость квадратного метра составляла 75,5 тыс.руб.

●В октябре стоимость квадратного метра составляет 79,8 тыс. руб.

●С апреля по октябрь 2020 года стоимость активно растет в среднем на 3%.

●Стоимость на вторичное жилье выросла на более 4% в сравнении с осенью прошлого года.

Краткий обзор рынка загородной недвижимости Сургута

●Явный пик спроса на загородную недвижимость в мае, который связан с началом карантинных мер.

●С февраля 2020 на рынке тренд снижения стоимости на объекты: дом (-3%) / таунхаус (-18%) / земельный участок (-1%)

●Дачи стабильно растут в стоимости в сравнении с началом года (+5%)

●С мая по октябрь 2020 года наибольшим спросом пользуются готовые дома и дачи. Менее участки.

●Рынок активный, продавцы снижают стоимость объектов, для ускорения продаж.

По данным компании “Этажи”

Что с происходит с предложением? Чем выше спрос на квартиры, тем меньше остается ликвидных объектов. Но “У нас все домА” смело заявляет в рекламной компании агентство недвижимости “Этажи” в Сургуте, и как поясняет исполнительный директор офиса “Этажи” в Сургуте Андрей Владимирович Лесин: “К октябрю 2020 года из-за высокого спроса на недвижимость в городе и в целом по стране, мы пришли к тому, что товарная полка объектов недвижимости сократилась. Компания "Этажи" в Сургуте работает уже 10 лет и занимает лидерские позиции по объему базы среди агентств недвижимости в Сургуте и других городах. Большой объем базы позволяет клиентам выбирать лучшие предложения на рынке и совершать сделки как в своем городе, так и межрегиональные. Специалист по недвижимости может подобрать для вас несколько вариантов: это могут быть земельные участки, квартиры в новостройках, покупка вторичной или коммерческой недвижимости.”

Удобства работы с компанией “Этажи” при покупке квартиры: клиент может посмотреть все предложения города на одном сайте, профессиональные фотографии, отрисованные планировки помогают клиентам ощутить себя в этой квартире и не тратить времени на просмотры, возможность сравнивать аналоги объектов и выбирать оптимальный вариант по цене, дизайну и другим критериям, что позволяет покупателям снижать свои затраты, а продавцам продавать быстрее, при этом не теряя в цене.

Как сообщает эксперт, для продажи недвижимости сейчас хорошее время: большое число покупателей, готовых именно сейчас совершить сделку, увеличивает скорость продажи объектов. Хотя вряд ли кто-то, размещая предложение “продам квартиру” на сайте бесплатных объявлений, планирует отвечать на звонки 24 часа в сутки. Не все готовы держать достойную цену, когда в десятый раз потенциальные новоселы приезжают на просмотр, да так и остаются в разряде потенциальных. Но если в ваших интересах сохранить рыночную цену каждого квадратного метра, стоит обратиться к профессионалам. Наш опыт и знания — это ваш шанс превратить простое “продам квартиру в Сургуте” в хорошую сумму на вашем счету.”

При этом список ваших гарантий включает:

●Полное юридическое сопровождение;

●Подбор покупателей;

●Профессиональный сервис;

●Скидки на услуги страховых и транспортных компаний (партнеров агентства);

●Прозрачность, законность и конфиденциальность сделки.