ГК «Сибпромстрой» вошла в десятку застройщиков по вводу жилья, заняв шестую строчку рейтинга Единого портала застройщиков (ЕРЗ.РФ) и поднявшись сразу на 46 пунктов

ГК «Сибпромстрой» по итогам 9 месяцев 2020 года вошла в десятку застройщиков по вводу жилья, заняв шестую строчку рейтинга Единого портала застройщиков ( ЕРЗ.РФ ) и поднявшись сразу на 46 пунктов.

За указанный период компания ввела в эксплуатацию 199 504 кв. м жилья в Югре и Московской области.

Добиться высокой строчки во всероссийском рейтинге нам позволили, прежде всего, выросшие объемы ввода жилья в Подмосковье, — рассказал siapress.ru соучредитель Сибпромстроя Николай Сторожук. — Все объекты введены в эксплуатацию без переноса сроков. Для нас это очень активный год, по итогам которого мы планируем добиться показателя почти в 400 тысяч квадратных метров в целом по группе компаний.

Впрочем, большая часть годового объема – 214 тысяч квадратных метров - будет введена в эксплуатацию на территории Югры, из которых в Сургуте ожидается ввод по году на уровне около 90 тысяч квадратных метров, остальное — в Сургутском районе, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Пыть-Яхе. Такие производственные планы Николай Сторожук озвучил в начале сентября. Если компании удастся добиться этих показателей, то она установит производственный рекорд по объемам ввода на территории Ханты-Мансийского округа и в целом по группе компаний.

Отметим, что Сибпромстрой в последнее время активно развивает московское направление, где на сегодняшний день имеет современный завод, купленный у компании СУ-155, а также накопленных земельных участков для строительства более миллиона квадратных метров жилья.