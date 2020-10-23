Брусника приступит к строительству дома 6, расположенного во второй очереди квартала «Новин» на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая. Он будет состоять из пяти секций переменной высотности от 8 до 10 этажей.

Дом с закрытым внутренним двором, кладовыми и подземным паркингом рассчитан на 227 квартир. Его проект разработан Брусникой совместно с европейским архитектурным бюро. Графичный фасад дома разбавят яркие цветные вставки. По словам архитекторов, это позволит сделать внешний облик здания более привлекательным и добавит ощущение домашнего уюта.

В интерьерах подъездов появится мебель и текстиль. Лобби будет представлять собой мягкую зону отдыха, где жители смогут подождать такси или курьера. С помощью этого решения проектировщики хотят сделать места общего пользования продолжением квартиры.

На первом и цокольном этажах разместится зона ритейла: продуктовые магазины, аптеки и кафе будут в шаговой доступности. Коммерческие помещения вдоль улицы Игоря Киртбая заглублены внутрь фасада и образуют галерею. В ней жители смогут укрыться от непогоды, а рестораторы – открыть летнюю веранду.

В доме 6 предусмотрены разнообразные типы планировок: квартиры с отдельным входом, террасами на кровле, открытыми балконами и теплыми лоджиями. Многим они уже знакомы по другим проектам Брусники. Принципиально новым решением станут квартиры с цокольным этажом, который можно использовать как винный погреб, спортзал или сауну. За счет небольших окон в помещение будет поступать естественный свет.

Нововведение коснется и террас на первом этаже. Они спроектированы так, что над ними образуется навес из расположенных выше квартир. За счет этого и в дождливый день здесь будет приятно посидеть и поужинать с друзьями или членами семьи.

Строительство новой очереди ведется при поддержке банка ДОМ.РФ, который выделил на реализацию проекта более 6 миллиардов рублей. Первый дом в этой части «Новина» Брусника планирует ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года.

Узнать больше о проекте или записаться на экскурсию можно по ссылке .

Брусника

brusnika.ru

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