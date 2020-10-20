Обращаясь к экспертам, покупатели квартир хотят больше знать о будущем жилье и нюансах сделки. Решили узнать у эксперта компании «Этажи», о чем чаще всего беспокоятся покупатели квартир.

С самого начала большинство покупателей интересует вопрос: за какое время удастся оформить сделку?

Комментарий специалиста: «В среднем, на покупку квартиры уходит до 2-х недель. Но на практике есть примеры, когда документы о покупке подписывали в день обращения. Это сделать несложно, если клиент точно понимает, чего хочет. К тому же, команда специалистов готова оперативно помочь с оформлением документов, и клиенту не придется обращаться в разные инстанции».

Следующий вопрос волнует тех, кто планирует покупку в ипотеку. От чего зависит размер ставки и можно ли ее снизить?

Комментарий специалиста: «Размер ставки определяет банк в зависимости от ключевого показателя ЦБ, вида жилья, первоначального взноса и индивидуальных условий заемщика. Снизить ставку при получении кредита нельзя, но ряд банков предлагают скидку на ставку для клиентов компании «Этажи» до - 0,8 %, что делает ипотеку выгоднее».

Покупая квартиру на вторичном рынке, клиенты беспокоятся о праве собственности. Поэтому заранее уточняют кто живет в квартире, сколько собственников, нет ли среди них детей и недееспособных взрослых.

Комментарий специалиста. «Компания гарантирует юридическую безопасность сделки, проверяя объекты еще на этапе обращения в компанию. Клиентам мы выдаем сертификат гарантии безопасности, согласно которому компания несет ответственность и в случае форс-мажора будет защищать интересы клиента в суде».

Совет от эксперта! Перед встречей со специалистом подготовьте заранее список вопросов. Спросите о том, что вас волнует – это поможет наладить контакт и избежать недопонимания в будущем.