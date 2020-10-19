В первом полугодии 2020 доля ипотечных сделок при покупке квартиры на рынке новостроек достигла рекордных 67 процентов

По данным ДОМ.РФ в первом полугодии 2020 доля ипотечных сделок при покупке квартиры на рынке новостроек достигла рекордных 67%. На сегодняшний день в России этот тип жилищного кредитования является одним из основных. Главная сложность, с которой сталкиваются потенциальные заемщики, – первоначальный взнос. Согласно проведенному недавно исследованию, 38% россиян, желающих взять квартиру в ипотеку, не имеют свободных средств для его внесения. В Бруснике решить эту проблему помогает программа обмена.

Что такое Брусника. Обмен

Программа обмена – один из способов покупки квартиры в Бруснике. Она действует с 2009 года. По статистике, с ее помощью в компании заключается каждая пятая сделка. Суммарно за 11 лет существования программой воспользовалось более 4500 человек.

Обмен – решение для тех, кто хочет улучшить жилищные условия в связи с пополнением в семье, переездом в другой район или город. Застройщик определит стоимость квартиры и без участия посредников выкупит ее. Между клиентом и компанией будет заключен договор, по которому вырученные с продажи недвижимости деньги пойдут в счет покупки нового жилья в одном из проектов Брусники. Недостающие средства можно будет внести наличными, оформить с этой целью ипотеку или беспроцентную рассрочку. Если выкупная стоимость, предложенная компанией, окажется выше суммы, необходимой для приобретения новой квартиры, застройщик в установленные договором сроки выплатит клиенту разницу.

Как с помощью обмена оформить ипотеку без первого взноса

Перейдем от теории к практике и представим ситуацию: семья планирует покупку новой квартиры в одном из домов Брусники. Супруги заходят на сайт компании, выбирают проект и понравившуюся планировку. Взять жилье решают в ипотеку, но для того, чтобы сделать первоначальный взнос, накопленных средств не хватает.

Тогда пара приходит к выводу, что единственным способом получения кредита является продажа квартиры, которая находится в их собственности. А вот здесь возникает первый риск: никто не знает, сколько времени займет процесс реализации вторичного жилья, как быстро найдется покупатель, не упустят ли супруги новую квартиру, пока будут ждать продажи старой, не поднимется ли за это время ипотечная ставка.

Избежать подобных проблем поможет программа обмена в Бруснике. После того, как супруги оставят заявку на сайте, стоимость выбранной ими квартиры будет зафиксирована. Это значит, что они купят жилье по той цене, которая их привлекла. Рыночные колебания на нее не повлияют.

Клиентам не придется дожидаться фактической реализации своей квартиры. Вся процедура от определения стоимости жилья до подписания договоров купли-продажи и долевого участия в строительстве займет три рабочих дня.

Сэкономить время и оперативно заключить сделку позволит система «одного окна». Застройщик возьмет на себя все правовые вопросы и будет осуществлять бесплатную юридическую поддержку клиентов. Специалисты Брусники помогут семейной паре из нашего примера собрать необходимые документы и оформить в банке кредит на приобретение нового жилья. После того, как компания выкупит квартиру, супруги получат указанную в договоре сумму. Ее размер будет зависеть от нескольких факторов. На него повлияют месторасположение дома, состояние дворовой территории и самой квартиры. Вырученные с продажи средства пара сможет использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке.

Представим, что квартира, в которой в данный момент живет пара из нашего примера, тоже была приобретена в кредит, и обязательства по нему не закрыты. Обмен возможен и в этом случае: Брусника погасит ипотеку за клиентов, а оставшаяся сумма пойдет в счет покупки новой квартиры или первоначального взноса по ипотеке.

Почему стоит воспользоваться программой обмена

Обмен дает клиентам Брусники ряд дополнительных преимуществ:

Широкая география. Программа обмена распространяется не только на Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Сургут, Курган и Видное, где Брусника строит свои объекты, но и на 13 городов-спутников (Ирбит, Нижний Тагил, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Томск, Заводоуковск, Ишим, Тобольск, Ялуторовск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск). Бесплатная помощь в решении сложных юридических вопросов. Оформлением всех документов занимаются специалисты компании. Они помогут вывести квартиру из под залога, перенести доли несовершеннолетних собственников и оформить ипотеку. Возможность «квартирной карьеры». Компания разработала программу мобильности и внутри собственных проектов. Квартиру, купленную в Бруснике, можно обменять на новую большей площади. При этом клиент имеет право выбрать жилье не просто в другом проекте, но и в другом городе. Проживание без арендной платы. В течение трех месяцев после подписания договора, клиент может оставаться в своей квартире. Единственное обязательство, которое он при этом несет, – оплата коммунальных услуг. Период проживания может быть продлен (например, если сдача нового дома планируется через год). В этом случае клиенту будет назначена арендная плата в размере 15 тыс. рублей, ее отразят в договоре и вычтут из выкупной стоимости. Разнообразие вариантов обмена. Программа дает возможность обменять большую квартиру на несколько маленьких, или наоборот объединить две квартиры в одну. Если выкупная сумма будет превышать стоимость нового жилья, то на остаток можно приобрести кладовую или место в подземном паркинге.

Более подробная информация о программе обмена доступна по ссылке .

Компания Брусника

brusnika.ru

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