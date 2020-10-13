Октябрь 2020 оптимальное время для покупки недвижимости, поскольку наблюдается устойчивый рост цен и действует льготная ипотека

Льготная ипотека заканчивается, в связи с обрушением цен на нефть, курс доллара сегодня вырос до 77,22 руб., а курс евро — до 91,11 руб. А что происходит с рынком недвижимости? Можно ли купить квартиру в октябре выгодно?

Сейчас оптимальное время для покупки недвижимости, поскольку наблюдается устойчивый рост цен и действует льготная ипотека (пока не принято решение о ее продлении), считают аналитики.

Средняя цена предложения сейчас на новостройки: 1-комнатные квартиры - 72 923 руб./кв.м, 2-комнатные - 69 785 руб./кв.м , 3 - комнатные - 62 638 руб./кв.м, вторичные объекты: 1-комнатные - 84 007 руб./кв.м, 2-комнатные - 79 051 руб./кв.м, 3-комнатные - 75 117 руб./кв.м.

Как сообщает исполнительный директор агентства недвижимости “Этажи” город Сургут Андрей Владимирович Лесин: “Нестабильная ситуация в стране, ослабление рубля и в целом, всегда приводит к росту спроса на недвижимость. Так как у большинства россиян она ассоциируется с наиболее надежным инструментом сохранения и приумножения инвестиций. Главное знать цель сделки, для чего вы покупаете недвижимость - для собственного проживания, перепродажи квартиры или для сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Так можно избежать спонтанной покупки неликвидных объектов недвижимости и подобрать наиболее выгодный вариант”.

“Инвестировать в недвижимость нужно сейчас. Из-за санкций и курса нефти рубль обесценивается, а недвижимость в цене растет, поэтому это надежный защитный актив. Приобретать новостройки у застройщиков выгоднее, так как цены на них растут намного активнее и системнее, чем на вторичное жилье. Также нужно обращать внимание на этап строительства новостроек. Самый выгодный - нулевой или начальный этап. Ценник самый низкий и больше сможет вырасти” - сообщает директор департамента новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Также эксперт считает, что квартиры для инвестиций - это студии, однокомнатные квартиры, площадью 30-35 кв. м и компактные двушки. На них всегда есть высокий спрос. А инвестиционно привлекательные города - это Москва, Питер,Краснодар, Сочи, Тюмень. В них высокий рост стоимости на недвижимость и большой приток покупателей из других городов.

Вполне вероятен всплеск спроса на вторичном рынке, особенно это касается загородного рынка. Многие граждане, заинтересованные в том, чтобы избавиться от дешевеющих рублей, оценив преимущества загородного жилья после карантина, поспешат на рынок загородной недвижимости, чтобы спасти часть рублевого капитала.

Можно ли самому выбрать "выгодную" квартиру и приумножить доход или стоит обратиться к профессионалам? Выбрать самому можно, но специалист по недвижимости может посмотреть динамику предыдущих объектов застройщика, определить программу роста, которая заложена в проект, удорожание, которое закладывается в производственную программу, оценить перспективы того, как можно ее будет с наценкой продать и через какое время, приведет покупателя. Если же вы решили сдавать в аренду свою недвижимость, тогда эксперты помогут найти арендатора и продолжить получать прибыль.

Компания “Этажи” может подобрать для вас выгодные предложения не только на новостройку, но и на земельные участки, вторичную или коммерческую недвижимость. В офисе Этажей в Сургуте можно получить консультацию и оформить недвижимость из более чем 130 городов России.