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​Инвестиции или квартира для себя: выбираем правильно и выгодно этой осенью

Как купить квартиру с выгодой

​Инвестиции или квартира для себя: выбираем правильно и выгодно этой осенью

Квартиры в России очень часто рассматриваются не только как место для жизни, но и этап на пути реализации собственной инвестиционной стратегии. Для большинства людей недвижимость - это основной капитал и финансовая цель. Покупка первой квартиры для многих россиян означает внутреннюю готовность вкладываться в будущее. Но как это сделать выгодно, помогут разобраться эксперты.

Как сообщает исполнительный директор компании “Этажи” город Сургут Андрей Владимирович Лесин: “Ослабление рубля и в целом, нестабильная ситуация в стране всегда приводит к росту спроса на недвижимость,так как у большинства россиян она ассоциируется с наиболее надежным инструментом сохранения и приумножения инвестиций. Главное понимать цель сделки, для чего вы покупаете недвижимость - для собственного проживания, перепродажи квартиры или для сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Определившись с целью, можно наиболее выгодно подобрать необходимый вариант, избежав спонтанной покупки неликвидных объектов недвижимости”.

По мнению директора департамента новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Алексеевича Зайцева, недвижимость для жизни от недвижимости для пассивного дохода отличатся ликвидностью. Квартиры для себя должны быть комфортные, большие, с хорошими дворами и озеленением. Но на них дороже коммунальные платежи и они менее ликвидные. А квартиры для инвестиций - это студии, однокомнатные квартиры, площадью 30-35 кв. м и компактные двушки. На них всегда есть высокий спрос.

Как отмечает эксперт, инвестировать в недвижимость нужно сейчас. Из-за санкций и курса нефти рубль обесценивается, а недвижимость в цене растет, поэтому это надежный защитный актив. Приобретать новостройки у застройщиков выгоднее, так как цены на них растут намного активнее и системнее, чем на вторичное жилье, цены на которые растут плохо или вообще не прибавляют в стоимости. Также нужно обращать внимание на этап строительства новостроек. Самый выгодный - нулевой или начальный этап продаж и строительства. Ценник самый низкий и больше сможет вырасти.

От чего это зависит? Стоимость квартиры у застройщиков растет по мере готовности дома, как правило, это десять процентов годовых. Соответственно она может снижаться только в том случае, если вообще нет продаж или кризис. Застройщику приходится держать ценник либо на нулевом уровне, либо делать скидки, акции. Но это происходит редко.

По аналитическим данным компании “Этажи”, доля инвесторов на рынке в среднем 6,5%, в последнее время 10-15%. Инвестиционно привлекательные города - это Москва, Питер,Краснодар, Сочи, Тюмень. В них высокий рост стоимости на недвижимость и большой приток покупателей из других городов.

Какой класс квартир выгоднее для пассивного дохода: эконом или премиум? Эксперт считает, что это однозначно эконом-сегмент, так как на него выше спрос и стоимость, а премиум сложнее сдать на хороших условиях.

Начать инвестиции в недвижимость можно практически с любым капиталом: ваши личные накопления, либо деньги взятые в ипотеку. Но можно ли самому выбрать "выгодную" квартиру и приумножить доход или стоит обратиться к профессионалам? Выбрать самому можно, но специалист по недвижимости может посмотреть динамику предыдущих объектов застройщика, определить программу роста, которая заложена в проект, удорожание, которое закладывается в производственную программу, оценить перспективы того, как можно ее будет с наценкой продать и через какое время.

Компания “Этажи” может подобрать для вас несколько вариантов: это могут быть земельные участки, квартиры в новостройках, покупка вторичной или коммерческой недвижимости. Сделав выбор, вы выходите на сделку и с этого момента начинаете отчет инвестициям. Специалисты компании посоветуют, когда завершить этот цикл инвестиций и продать купленный объект с наибольшим доходом, приведут вам покупателя. Если же вы решили сдавать в аренду свою недвижимость, тогда эксперты помогут найти арендатора и продолжить получать прибыль.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 63, комментариев: 0
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