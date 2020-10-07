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​Все выгоды по ипотеке в одном месте

Компания «Этажи» позаботилась о вашем времени и соединила работу всех специалистов в одном месте

​Все выгоды по ипотеке в одном месте

Покупка квартиры - важный шаг в жизни каждого. Чтобы не ассоциировать процесс покупки с бумажной волокитой и постоянными походами в разные офисы - сначала в банки, потом в МФЦ и другие инстанции, компания «Этажи» позаботилась о вашем времени и соединила работу всех специалистов в одном месте.

Основное преимущество оформления ипотеки с компанией «Этажи» - принцип одного окна. Обращаясь за помощью к специалистам «Этажей», в одном месте вы получаете услуги сразу 5 специалистов: ипотечный специалист поможет выбрать подходящую программу кредитования, специалист по недвижимости подберет варианты для покупки, а если появится необходимость - поможет с продажей старого жилья, в вопросах права собственности помогут юристы, а служба безопасности проверит объект и исключит мошенничество.

Работа по принципу одного окна позволяет клиентам компании сэкономить, в среднем, 52 часа личного времени: пока специалисты работают - вы отдыхаете или проводите время с близкими.

Автоматизированный и понятный сервис, позволяет приобрести жилье и оформить ипотеку по одному пакету документов. Вам больше не нужно посещать офисы разных банков - достаточно прийти в офис «Этажей» и полностью оформить сделку. К тому же, благодаря партнерским каналам, информация об одобрении поступит вам быстрее, чем от сотрудников банка, а шансы на положительный ответ при работе с «Этажами» возрастают на 20%.

Компания сотрудничает с ведущими банками: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Открытие, Дом.РФ и т.д., а с 2013 года является лидером по числу ипотечных сделок в РФ*. Для клиентов компании банки предоставляют особые условия, которые позволяют сэкономить на ипотеке. Скидка, в зависимости от банка, может достигать до -0,8% на весь срок кредитования, а это значительная сумма в разрезе 20 и даже 30 лет.

Посчитаем: вы оформляете ипотеку по ставке 8,3% на 20 лет.

Сумма кредита 3 млн.руб.

Ежемесячный платеж 25 698 руб.

Переплата по кредиту 3 141 877 руб.

Общая выплата 6 141 877 руб.

А теперь посчитаем условия с максимальной скидкой -0,8%

Сумма кредита 3 млн.руб.

Ежемесячный платеж 24 212 руб.

Переплата по кредиту 2 786 553 руб.

Общая выплата 5 786 553 руб.

По итогам расчетов выгода составила 355 324 руб. - выгода очевидна. Рассчитать сумму вашего платежа поможет онлайн-калькулятор.


Кстати, работа в режиме одного окна доступна и в режиме он-лайн. Если вы проживаете в другом городе или у вас просто нет свободного времени подъехать в офис, оставьте заявку на сайте. Специалисты свяжутся с вами и расскажут, какие документы необходимы для оформления ипотеки и покупки квартиры, дальше - будут сообщать об этапах сделки и текущих результатах.

После покупки квартиры, вам будут доступны скидки и бонусы от партнеров компании, которые позволят сэкономить на ремонте и обслуживании квартиры. Помимо скидок на услуги компаний, связанных с дизайном и ремонтом квартир, есть предложения от локальных партнеров из других отраслей - стоматология, красота, организация праздников и т.д.

Обращаясь в компанию за помощью при покупке жилья в ипотеку, вы получаете возможность сэкономить не только время, но и деньги. Особые условия от партнеров компании сделают вашу покупку более выгодной и оставят приятное впечатление от процесса оформления сделки.

*По данным ПАО “Сбербанк” и ПАО “ВТБ”.


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07 октября в 18:00, просмотров: 1155, комментариев: 0
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