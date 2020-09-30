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​Не кот в мешке

Советы дольщикам, как составить грамотный договор долевого участия (ДДУ)

​Не кот в мешке

За последний год стоимость квартир стабильно растёт: 75 тыс.руб.* за квадратный метр - это самая высокая цена за последние два года. Можем точно сказать: завтра будет дороже, цены падать уже не будут. Самые доступные цены - в новостройках на стадии строительства: стоимость квартир начинается от 2 500 000 руб.

Краткий обзор рынка новостроек Сургута

  • С февраля 2020 на рынке тренд на рост цен: квартиры стабильно дорожают
  • В апреле стоимость квадратного метра составляла 73,5 тыс.руб.
  • В сентябре стоимость квадратного метра составляет 75 тыс. руб.
  • С апреля по сентябрь 2020 года растёт стоимость 1- и 2-комнатных квартир, стоимость 3-комнатных снижается.
  • 6% от всех покупок новостроек приходится на квартиры в других городах
  • Самые популярные города для переезда у сургутян - Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи.

По данным компании “Этажи”.

Приобретая строящееся жильё, вы заключаете с застройщиком договор долевого участия (ДДУ). В прошлом году рынок недвижимости кипел новостями о переходе на новые правила долевого строительства. Недавно появились слухи, что ДДУ хотят отменить. Как тогда покупать Новостройки? Сегодня вместе с экспертом рассказываем, по каким договорам сейчас продают новостройки в Сургуте и какие пункты надо прочитать внимательно, чтобы не потерять деньги.

ДДУ по новым правилам

Не пугайтесь слухов: ДДУ никто не отменял. Покупать строящееся жильё вы всё равно будете через Договор долевого участия.

Изменения в 214-ФЗ по факту для покупателей касались одного пункта в договоре - использования банковских эскроу-счетов при покупке квартиры. Заключая ДДУ, составленный по новому законодательству, вы переводите деньги на специальный банковский эскроу-счёт. Подписывая ДДУ без пункта про эскроу вы платите деньги напрямую застройщику.

Договор долевого участия (любой) - это документ, который фиксирует ycлoвия сделки мeждy зacтpoйщикoм и покупателем квартиры - yчacтникoм дoлeвoгo cтpoитeльcтвa. Единой фopмы договора нет, но в законе прописаны обязательные пункты, без которых ДДУ будет недействительным.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 149, комментариев: 0
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