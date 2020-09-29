Спрос на первичное жилье спровоцирует рост цен на него

Рост спроса в сегменте первичного жилья в ближайшее время может ускорить динамику роста цены, полагают эксперты.

В сентябре стартовал деловой сезон и рынок недвижимости активно на него отреагировал - спрос на новостройки продолжил расти. Аналитики федеральной компании «Этажи», считают, что сейчас ещё не предел покупательской активности и основного скачка спроса стоит ожидать уже в первой половине октября. Это объясняется скорым окончанием льготной программы государственного субсидирования ипотеки.

По условиям программы, купить жилье можно только в первичном рынке, а это значит, что в ближайшее время снижения цен на новостройки ожидать не стоит. Также, помимо желающих приобрести квартиру по выгодной ипотечной ставке, рынок ожидает приток инвесторов. Из-за ослабления рубля и снижения ставки доходности по банковским вкладам, многие стремятся вложить деньги в более выгодные и надежные варианты, поэтому первое, на что обращают внимание, это покупка недвижимости.

Из-за активного роста спроса на первичное жилье и ограниченности предложения на рынке жилья, цены продолжат расти, а замедление динамики роста стоит ожидать не раньше последнего квартала 2020 года после отмены льготной ипотеки.

Такой прогноз подтверждает и руководитель центра новостроек федеральной компании “Этажи” Сергей Зайцев, по его словам, с начала ослабления карантинных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса, жилье на первичном рынке дорожает стабильно на 1-2% ежемесячно. Объективных причин для снижения темпов роста цен на данный момент нет. Аналитики компании также отмечают, что заметный рост цен за последний месяц произошел в Сургуте - стоимость квадратного метра жилья выросла до 75 тыс. руб. за 1 кв. м, это 3,1%. (По данным аналитиков компании, рост цен в новостройках Тобольска не уступает среднестатистическим данным и за последний месяц цена на квартиры выросла на 1% до 57 тыс. руб. за кв. м.) С ростом цен и спроса на новостройки происходит быстрое выбытие с рынка наиболее ликвидных и бюджетных вариантов недвижимости.

Для того, чтобы ускорить покупку недвижимости и значительно сэкономить личное время, исполнительный директор компании “Этажи” Андрей Лесин советует обращаться за помощью к специалистам. В компании “Этажи” специалист по недвижимости подберет ликвидные варианты по вашему запросу сразу от нескольких застройщиков.

У клиентов компании есть дополнительные преимущества: не нужно платить за услуги специалиста по недвижимости - их оплачивает застройщик; также в наличии бывают квартиры, которые уже распроданы у застройщика, но активно пользуются спросом; новостройки от подрядчика обойдутся клиенту дешевле, чем в офисе продаж застройщика.

Дополнительно для клиента от компаний действует программа “Этажи.Бонус”, которая дает возможность получить скидки и специальные предложения - партнеров (банков, застройщиков).

Планируя покупку квартиры, не забывайте о том, что этот процесс отнимает много времени, требуя постоянного внимания к деталям и коммуникации с другими специалистами. Эксперты компании возьмут коммуникацию на себя и помогут с оформлением документов не только на квартиру, но и на ипотеку.

Помните, что текущая ситуация на рынке позволяет ценам расти, а количеству предложения по доступным ценам сокращаться. Не упустите шанс приобрести ликвидный вариант жилья по выгодной цене с государственной поддержкой.