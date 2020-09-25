Сделки по недвижимости через третьих лиц: как обезопасить себя?

Нередко бывает, что человек нашел подходящий вариант недвижимости, но отказывается от выгодной сделки только потому, что продавец не может на ней присутствовать лично и действует через доверенное лицо. Несет ли покупка по доверенности больше рисков и как обезопасить такую сделку? Разбираемся с экспертом

Закон (ст. 182 ГК РФ) позволяет заключать сделки третьим лицам, но для этого необходимо оформить на представителя нотариальную доверенность. Действительно, собственник не всегда может присутствовать при оформлении купли-продажи, например, он может проживать за границей или же речь идет об очень пожилом, физически немощном человеке.

При этом доверитель должен сам решить, будет ли его доверенное лицо участвовать в сделке от начала до конца или же выполнит только один из ее этапов – подписание документов (предварительного договора, основного договора, акта приёма-передачи), внесение аванса, подача или получение документов в Росреестре или МФЦ, получение денег или ключей. Как правило, документ, по которому доверенное лицо может совершать сделку, называют «генеральной доверенностью», хотя в законе такое понятие отсутствует.

Чтобы в дальнейшем избежать проблем, необходимо максимально конкретно указать полномочия доверенного лица, на какие именно объекты недвижимости они распространяются и на какой срок.

Доверенность может быть:

- с правом получения денежных средств: в этом случае доверенное лицо может получить деньги за сделку;

- без права получения денежных средств: доверенное лицо участвует в оформлении сделки, но у него нет доступа к счету собственника, на который перечисляются средства, что, конечно, намного безопаснее;

- с правом передоверия: в этом случае собственник разрешает доверенному лицу «передоверить» свои полномочия кому-то другому;

- без права передоверия: тогда действия вправе совершать только тот человек, на которого выдана доверенность.

Для оформления доверенности нужно личное присутствие доверителя и паспортные данные доверенного лица — приходить к нотариусу всем вместе необязательно. Каждая доверенность уникальна: ей присваивается свой номер, который нотариус вносит в реестр доверенностей. Также важно, чтобы была указана дата выдачи (без нее документ не имеет силы) и ФИО нотариуса.

"Доверенность, требующая нотариального удостоверения, оформляется и выдается нотариусом в одном экземпляре. Оформляется только на совершение правомерных действий, ее содержание не может противоречить действующему законодательству Российской Федерации.

Доверенность должна содержать следующие сведения: место и дату ее совершения; срок юридического действия, данные о Доверителе (ФИО, гражданство, место жительства, паспортные данные (реквизиты документа, удостоверяющего личность) и сведения о представителе. Доверитель имеет право в любое время отозвать доверенность, а Представитель - отказаться от полномочий по Доверенности", - комментирует эксперт-консультант Пивоварова Есения Юрьевна, руководитель Юридического департамента компании «Этажи», г. Сургут

Но если все-таки тревога

Что делать, если все-таки возникают сомнения в такой сделке по доверенности?

Эксперт советует: “Доверьтесь профессионалам своего дела, в противном случае можно упустить множество различных возможностей и получить результат с юридическими негативными последствиями. В Компании "Этажи" Клиент получает юридическую защиту на всех этапах сделки: проверка документации Сторон правоотношений, по объекту недвижимости, юридически грамотно составленный договор, а самое важное, - гарантию законности перехода права собственности в виде гарантийного сертификата”.