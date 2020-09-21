Какая профессия так стремительно набирает обороты?

Профессия «риэлтор» или «специалист по недвижимости» набирает обороты. Только за последний год на агрегаторах с вакансиями количество объявлений о наборе специалистов увеличилось, так как компании заинтересованы в новых сотрудниках и готовы предоставить им лучшие условия для работы. О том, как и почему профессия стала настолько востребованной, расскажем в материале.

В 2020 году рынок труда столкнулся с трудностями. Многие посчитали, что сфера услуг и посреднический принцип работы уйдет в затяжной отпуск, но оказались неправы. В марте, когда началось падение рынков, многие инвесторы предпочли вложиться в ликвидное жилье. Сделать это быстро и выгодно многим помогли специалисты по недвижимости.

Но пандемия не единственный пример успешной работы экспертов. Как отмечает ведущий менеджер по персоналу компании «Этажи» Ярослав Куликовский, «за последний год количество принятых специалистов по недвижимости значительно увеличилось: для сравнения, к концу 2019 года у нас появилось более 12 000 новых специалистов, а в 2020 году эту цифру мы увидели уже в сентябре». Напомним, что компания работает на территории более 120 городов России и имеет офисы за рубежом.

Также Ярослав назвал топ-3 сферы, из которых кандидаты чаще всего приходят на должность специалиста по недвижимости. Большинство – бывшие предприниматели с опытом ведения собственного бизнеса – это 42%, среди остальных специалистов - 30% приходят из сферы розничных и оптовых продаж и 8% из банковской сферы, а также с позиции административного персонала. Как правило, профессию выбирают мужчины и женщины в возрасте от 21 до 45 лет, причем до 35 в отрасли преобладают мужчины, а после - становится больше женщин. При этом возраст не является преградой, а в профессии есть множество примеров успешных возрастных специалистов. Каждый кандидат заинтересован в профессиональном развитии и уже обладает достаточным количеством экспертных качеств: качественное ведение переговоров, способность к аналитике, коммуникабельность и креативность.

Важную роль играет образование – большинство компаний принимает на работу кандидатов с уже законченным высшим образованием или тех, кто заканчивает обучение в ВУЗе. Для компании и ее клиентов это определенная гарантия общения с квалифицированным и грамотным специалистом.

Наличие опыта – не решающий фактор при приеме на работу. По статистике, на 1 эксперта с опытом приходится 2 новичка. Достичь высот в карьере им помогает корпоративное обучение. Современные компании с большим вниманием относятся к процессу обучения и адаптации специалистов, поэтому создают для этого все необходимые условия: от регулярных тренингов до собственных IT-платформ.

К тому же, многие работодатели активно мотивируют своих специалистов к работе. Например, в компании «Этажи», как нам рассказала специалист по недвижимости Елена Антонова, «у нас организована система внутреннего и внешнего обучения, в рамках которой регулярно приглашают спикеров для проведения тренингов, мы участвуем в форумах, и важно здесь - компания субсидирует это обучение. Благодаря этому мы постоянно совершенствуем свои навыки и повышаем уровень профессионализма».

Помимо нематериальной мотивации, для специалистов регулярно проводят конкурсы, где разыгрываются материальные призы, например, автомобиль, техника (наушники, часы, телефоны фирм Apple) или субсидирование рекламы.

Если вы мечтаете сменить сферу деятельности или попробовать что-то новое, то профессия «специалист по недвижимости» может стать отличным вариантом. Даже если у вас нет опыта работы, но вы открыты и готовы достигать целей – это однозначно ваш путь. Кстати, в компании «Этажи» сейчас открыта вакансия специалиста по недвижимости. Отправляйте свое резюме, возможно, это ваш шанс стать частью профессиональной команды и обрести работу мечты.