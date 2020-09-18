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​Земельные лоты на комплексную застройку в Сургуте отсутствуют, а те, что выставляются, не пользуются спросом у застройщиков

Крупнейший застройщик Сургута «Сибпромстрой» — об основной проблеме строительной сферы города

​Земельные лоты на комплексную застройку в Сургуте отсутствуют, а те, что выставляются, не пользуются спросом у застройщиков
Фото: siapress.ru

Земельные лоты на комплексную застройку в Сургуте отсутствуют, а те, что выставляются, не пользуются спросом у застройщиков. Причина – дополнительные условия, которые выставила городская администрация для участников торгов по участкам для комплексной застройки.

- Победитель аукциона по земельному участку Пойма-1 должен построить всю социальную инфраструктуру и безвозмездно передать городу, - привел пример соучредитель Сибпромстроя Николай Сторожук. - Нигде на территории нашего округа это не делается, соответственно, ни у одного застройщика к этим земельным участкам интереса не было. Заканчивается четвертый год, как на аукционах вообще не выставляются земельные участки. Соответственно, мы вынуждены не в городе строить, а уходить в другие муниципальные образования, где строить гораздо комфортнее, чем в нашем родном городе.

На сегодняшний день в Сургуте компания завершила строительство 25-этажного дома на Югорском тракте. Здание уже стало городской достопримечательностью, в Сургуте его даже прозвали «дом-открытка»: он оборудован интерактивным медиа-фасадом. Подобные проекты ранее можно было увидеть, пожалуй, только за рубежом – «Dexia Tower» в Брюсселе и «Empire State Building» в Нью-Йорке. Интерактивная иллюминация есть и в Москве, но сургутская интерактивная подсветка на сегодняшний день не имеет аналогов в регионе. Кроме сложной анимации, проект способен показывать и общественно-полезную информацию – например, температуру воздуха.

Также в этом году в восточной части города появится новое жилье в поселке «Голдфиш». Есть подвижки и в вопросе строительства долгожданных четырехэтажек в микрорайоне № 36 возле Грибоедовской развязки. А далее Сибпромстрой планирует начать осваивать свой «золотой» запас: территорию микрорайона «Марьина гора» емкостью более 350 тысяч квадратных метров жилья.


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Сегодня в 12:11, просмотров: 239, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:37
Понятно. Застройщику подавай землю без обременения. А нагрузка на социалку в обжитых микрорайонах растёт. Где же социальное партнёрство и социальная ответственность? О многоэтажной застройке неоднократно говорю, что это не благо для жителей. Даже с интерактивной иллюминацией. Это же жилой дом, а не новогодняя «елка». Пора в Сургуте переходит к качественному, комфортному, а главному к комплексному строительству жилья. Сургут не «резиновый». Земли почти нет. Поэтому гнать квадраты и выполнять окружные Программы строительства жилья, как в последние десять лет, путём строительства домов-гетто в Сургуте негоже. Поддерживаю городскую администрацию по условиям аукциона Пойма-1. И не понимаю жалобы застройщиков.

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