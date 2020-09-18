Крупнейший застройщик Сургута «Сибпромстрой» — об основной проблеме строительной сферы города

Земельные лоты на комплексную застройку в Сургуте отсутствуют, а те, что выставляются, не пользуются спросом у застройщиков. Причина – дополнительные условия, которые выставила городская администрация для участников торгов по участкам для комплексной застройки.

- Победитель аукциона по земельному участку Пойма-1 должен построить всю социальную инфраструктуру и безвозмездно передать городу, - привел пример соучредитель Сибпромстроя Николай Сторожук. - Нигде на территории нашего округа это не делается, соответственно, ни у одного застройщика к этим земельным участкам интереса не было. Заканчивается четвертый год, как на аукционах вообще не выставляются земельные участки. Соответственно, мы вынуждены не в городе строить, а уходить в другие муниципальные образования, где строить гораздо комфортнее, чем в нашем родном городе.

На сегодняшний день в Сургуте компания завершила строительство 25-этажного дома на Югорском тракте. Здание уже стало городской достопримечательностью, в Сургуте его даже прозвали «дом-открытка»: он оборудован интерактивным медиа-фасадом. Подобные проекты ранее можно было увидеть, пожалуй, только за рубежом – «Dexia Tower» в Брюсселе и «Empire State Building» в Нью-Йорке. Интерактивная иллюминация есть и в Москве, но сургутская интерактивная подсветка на сегодняшний день не имеет аналогов в регионе. Кроме сложной анимации, проект способен показывать и общественно-полезную информацию – например, температуру воздуха.

Также в этом году в восточной части города появится новое жилье в поселке «Голдфиш». Есть подвижки и в вопросе строительства долгожданных четырехэтажек в микрорайоне № 36 возле Грибоедовской развязки. А далее Сибпромстрой планирует начать осваивать свой «золотой» запас: территорию микрорайона «Марьина гора» емкостью более 350 тысяч квадратных метров жилья.