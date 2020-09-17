Как сэкономить на налогах при продаже квартиры?

Хорошая новость для всех, кто хочет продать квартиру в 2020 году или позже: вы можете сэкономить на уплате налога (НДФЛ). Разбираемся с экспертом, какие изменения произошли в 2019 и 2020 годах в налоговом законодательстве и какую выгоду принесли продавцам квартир. Бонус - два законных способа уменьшить налог.

1. Новая опция, когда можно не платить налог

Вы не платите НДФЛ с продажи жилья, если были собственником в течение минимального срока владения. Этот срок разный: 3 года или 5 лет - зависит от того, в каком году и как именно вы получили право собственности. Поправки позволяют сократить срок с 5 лет до 3, если продаваемая квартира - единственное жильё, независимо от даты и способа его приобретения. Подробнее объясняет Елена Медведева, налоговый консультант компании “Этажи”.

Не нужно платить НДФЛ и подавать налоговую декларацию при продаже квартиры через:

5 лет, если

●купили или обменяли квартиру после 1 января 2016 года и это не единственное ваше жильё.

●получили в дар от организации или не от близких родственников (членов семьи), и это не единственное ваше жильё.

3 года, если

●купили или обменяли квартиру до 1 января 2016 года.

●унаследовали или получили квартиру в дар от члена семьи или близкого родственника.

●стали собственником в результате приватизации.

●пoлyчили квapтиpy пo дoгoвopy пoжизнeннoгo coдepжaния с иждивением.

●это ваше единственное жильё в собственности на момент продажи. Это правило работает с 1 января 2020 года*.

2. Убрали двойное налогообложение с “подарочного” жилья

Раньше человек, получивший квартиру в дар от организаций (например, от благотворительного фонда) или не от близких родственников, должен был заплатить НДФЛ со стоимости полученного жилья. Если он потом продавал жильё - то платил налог ещё и с продажи. Теперь можно воспользоваться двойной льготой**: имущественным вычетом размером в миллион и уменьшением доходов на сумму расходов. Подробнее про льготы читайте ниже.

3. Уменьшились налоги на жилье, оплаченное материнским капиталом

До 2019 года родители, купившие жильё с использованием материнского капитала, переплачивали налоги за своих детей. С 2019 года они могут сократить*** размер налогов с “детских” долей.

Как законно уменьшить налог?

1. Использовать имущественный вычет. Размер вычета - 1 000 000 рублей, его можно использовать не чаще одного раза в год. Применяется ко всем доходом за год от продажи жилых домов, земельных участков, квартир или доли в них. От суммы, которая облагается налогом, вычитается миллион - и с этой разницы считается налог.

2. Уменьшить размер дохода на величину расходов. Вы продаёте квартиру за 3 млн. Казалось бы, доход и составит 3 миллиона. Но вы же сначала купили квартиру - например, за 2,5 млн, а значит, понесли расходы. Поэтому ваш реальный доход с продажи будет всего 500 тысяч, и налогом будет облагаться только эта сумма.

“Все продавцы квартиры в “Этажах” получают консультацию, как законно сократить налог на максимальную сумму. Специалист по недвижимости или налоговый консультант подскажут, когда выгоднее использовать вычет, а когда - уменьшать размер дохода на расходы. Они объяснят, какие еще расходы можно учесть для уменьшения суммы, облагаемой налогом“, - Андрей Владимирович Лесин, исполнительный директор компании “Этажи” в Сургуте

*изменение введено в ст. 217.1. Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 26.07.2019 N210-ФЗ, вступило в действие с 1 января 2020 года.

**изменение введено в ст.220 Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ

***изменение введено в ст.220 Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ