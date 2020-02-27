Выиграть квартиру у моря - реальная история!

Говорят, в Стерлитамаке это первый случай, когда кто-то выиграл квартиру. Счастливая история для обладательницы главного приза Флюры Адельгужиной началась с продажи собственности .

«За несколько дней до розыгрыша мне приснился сон: квартира светлая, с большими окнами. Гадать не стала, подумала, дай бог, чтобы все было хорошо. Через некоторое время мне сначала прислали сообщение и сообщили о выигрыше, потом позвонили. Я не поверила, подумала это какой-то розыгрыш или обман. Сейчас ведь такое время, немного страшно», — рассказала победительница Флюра Адельгужина.

«Когда мама позвонила и сообщила о выигрыше, я сразу начала искать в интернете ту самую трансляцию с розыгрышем . Смотрю, холодильник, телевизор, еще что-то разыгрывают, в конце уже дошло до квартиры. И действительно, моя мама победила! Это было так неожиданно!» — добавила дочь победительницы Эльвира Каримова.

Ключи от новой квартиры вблизи живописного озера Абрау Дюрсо торжественно вручили победительнице в офисе компании. Кстати, как призналась счастливая обладательница главного приза, она ещё никогда не была на море. Теперь планирует приезжать в свой новый дом, чтобы отдыхать и поправлять здоровье.

Понравилась история? А что если мы добавим, что следующим героем можете стать вы? В «Этажах» уже стартовал новый розыгрыш «Квартира в подарок». В честь 20-летия каждый квартал компания будет разыгрывать сертификаты на путешествие. Ведь так хочется после хлопот переезда оказаться в теплых краях. Главным призом, по прежнему, остается квартира, в этом году в Санкт-Петербурге. Для участия в розыгрыше необходимо купить, продать, сдать или снять недвижимость с компанией «Этажи» с 25 января 2020 года по 29 января 2021 года. Поторопитесь, если хотите выиграть первый сертификат на путешествие, результаты подведут уже 18 апреля 2020 года!