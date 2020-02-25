Программа обмена квартир теперь действует в крупных городах Югры

Брусника запустила программу переезда в Сургут для жителей городов ХМАО. Теперь жители округа могут купить новую квартиру в квартале «Новин» в Сургуте через обмен своего жилья. Это первый опыт межрегионального обмена вторичных квартир на новые от застройщика.

Обмен — собственная программа застройщика Брусника по покупке новой квартиры в квартале «Новин». Девелопер выкупает квартиру клиента и полностью оформляет её на себя. При наличии долга по действующей ипотеке Брусника поможет погасить остаток. Далее сумму с продажи квартиры принимают в зачёт новой. Сделка проходит с полным юридическим сопровождением от застройщика. Для комфортного переезда и ремонта Брусника может предоставить возможность бесплатного проживания в своей квартире до трёх месяцев после договорённости о сделке.

С февраля 2020 года компания Брусника совместно с агентством недвижимости «Этажи» расширила действие программы обмена за пределы Сургута на города ХМАО. Теперь застройщик принимает к обмену вторичные квартиры в Нефтеюганске, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Обмен актуален для тех, кто хочет переехать в Сургут и имеет в собственности квартиру в родном городе. Компания выкупит её на себя и обменяет на новую в квартале «Новин». Кроме того, для жителей Югры действует пакет привилегий по обмену: получение «сдачи» на ремонт и выкуп долга по ипотеке или других задолженностей по согласованию с застройщиком. Весь процесс межрегионального обмена может быть реализован дистанционно.

— Ежегодная статистика миграции внутри ХМАО подтверждает необходимость межрегионального обмена. В основном люди переезжают в поисках работы и для улучшения качества жизни. В Бруснике регулярно наблюдаются сезонные всплески региональных сделок. В среднем по году около 3-5% сделок проходит именно с соседними Сургуту городами, — прокомментировали в отделе продаж Брусники.

Архитектура, квартал «Новин»

Квартал «Новин» расположен на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая. В шаговой доступности ー три детских сада, поликлиника, перинатальный центр, парк «Кедровый лог», ДИ «Нефтяник», лыжная база «Снежинка» и крупные торговые центры. На первых этажах квартала спроектированы повседневные сервисы для жителей: магазины, кафе и другие полезные функции.

Двор, квартал «Новин»

«Новин» — это четыре дома переменной этажности с приватными дворами и общественным пространством в центре. Высотность зданий от 6 до 16 этажей помогает сделать дворы и квартиры светлыми. Проект разработан европейскими архитектурными бюро. В центре квартала расположена большая спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, игровой комплекс для детей с мини-скалодромом, турники и брусья. Вокруг квартала – благоустроенная территория с гостевыми парковочными местами, дорожками для бега и велопрогулок. Два дома сданы и заселены, ещё два строятся.

Сейчас в «Новине» открыты продажи Домов 3 и 4 . Здесь представлены квартиры для семей с разным составом от компактных студий до просторных вариантов с большими террасами и двухуровневых. Предусмотрено более ста типов планировочных решений: квартиры с объединённой кухней-гостиной, просторными мастер-спальнями, несколькими санузлами, собственными гардеробными и постирочными. На нижних и верхних этажах расположены квартиры с особенными планировками: двухуровневые, с панорамными окнами и открытыми террасами и пентхаусы с зенитным окном в потолке.

Пример интерьера кухни-гостиной

В дополнение к квартирам в домах «Новина» на цокольном этаже расположены кладовые. Это хозяйственные помещения площадью от 3 до 10 квадратных метров. В них предусмотрено освещение и входная дверь с замком. Кладовые предназначены для хранения сезонных вещей: горнолыжной экипировки, сноубордов, санок и прочих. Иногда в них оставляют инструменты, мебель или ковры, которым не нашли применения при переезде. Так жители освобождают балконы и лоджии, коридоры и общественные пространства внутри квартиры. Квартира приобретает большую визуальную эстетику: зонирование и функции не нарушены посторонними предметами.

Кладовые помещения, квартал «Новин»

Также в домах «Новина» предусмотрен подземный паркинг. Он организован как сложное инженерное сооружение в соответствии с требованиями безопасности. На территории паркинга установлена система видеонаблюдения и круглосуточная охрана. У жителей есть индивидуальный ключ для открытия автоматических ворот. Выходы в паркинг сделаны из каждой жилой секции. Подняться в квартиру можно на лифте, который опускается до уровня парковки: удобно разгрузить покупки и тяжёлые вещи из автомобиля.

Подземный паркинг, квартал «Новин»

Брусника принимает в обмен вторичные квартиры в Сургуте и городах ХМАО, а также в городах присутствия застройщика (Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Москва) и может обменять их на новую квартиру в квартале «Новин», на квартиру с парковкой и кладовой, на две квартиры или коммерческое помещение. Возможны разные варианты обмена и размена жилой площади.

Если денег с продажи вторичной квартиры недостаточно для покупки новой в квартале «Новин», остаток можно оформить в ипотеку или рассрочку. Сочетание обмена с ипотекой — наиболее востребованный среди покупателей способ. Стоимость вторичной квартиры зачисляется как первоначальный взнос по договору. Сумма ипотечного кредита, тем самым, существенно уменьшается. Клиент получает оптимальный ежемесячный платеж на комфортный период времени.

Записаться на экскурсию по «Новину» и оставить заявку на обмен можно по телефону +7 (3462) 44-20-56.

Компания Брусника

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