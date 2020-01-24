​Пять главных страхов, которые мешают получить работу мечты

Начало нового года практически для каждого человека — очень важный этап в жизни и лучшее время, чтобы оставить в прошлом старые обиды, распрощаться с токсичными отношениями, поменять имидж и, наконец-то, найти работу мечты. С последним пунктом, как впрочем и с предыдущими, нередко возникают проблемы. Почему? Сменить место работы, а иногда и пойти на собеседование мешают банальные страхи.

Давайте разберемся, какие самые типичные мысли преследуют соискателей и мешают успешно проходить собеседования и как бороться с этими негативными установками.

Страх № 1: «Обо мне подумают плохо»

Страх получить негативную оценку знаком нам еще с детства — в школе мы можем стать «зубрилой» или «троечником», а уже во взрослой жизни боимся заработать имидж плохого работника. Именно поэтому так волнуемся, когда идем на собеседование с работодателем. А вдруг он будет задавать каверзные вопросы, а потом решит, что перед ним сидит некомпетентный человек?

На самом деле, не стоит все принимать на свой счет. Интервьюер по долгу службы обязан расспрашивать кандидата в работники, чтобы понять, действительно ли он подходит для конкретной позиции. И даже если вам отказали в должности, расстраиваться не стоит — это не значит, что вы плохой работник, просто данное место вам не подходит.

Страх № 2: «Работодатель неправильно оценит мой профессиональный уровень»

Это очень распространенный страх, который обусловлен недоверием к рекрутеру — он может неправильно оценить качества, навыки, знания кандидата и отказать в месте работы.

В данном случае опять же важно помнить, что задача HR-специалиста — не утвердиться за ваш счет, а найти подходящего работника. Поэтому на собеседовании важно показать профессиональные навыки и кейсы. Если вы идете в незнакомую сферу и опыта работы ещё нет, имеет смысл продемонстрировать свои личные качества — стрессоустойчивость, ответственность, быструю обучаемость. В таком случае, у вас высокие шансы получить работу. Например, специалистом по недвижимости в компании «Этажи» можно стать без опыта работы на рынке недвижимости. Работодатель готов обучить будущих сотрудников, в компании есть система наставничества, опытные специалисты помогут закрыть первые сделки.

Страх № 3: «Мне будут задавать неудобные вопросы»

Нередко на собеседовании HR-специалисты используют неудобные вопросы, вопросы-головоломки. Вполне естественно, что такое интервью может легко вывести кандидата из зоны комфорта.

Чтобы избавиться от ненужного волнения, не стоит воспринимать неудобные вопросы как поединок. Задавая тот или иной вопрос, HR-специалисты хотят оценить соответствие соискателя той или иной позиции. Нужно просто дать ответы, а если с ними возникнет затруднение, то вежливо и спокойно объяснить интервьюеру, почему вы не хотите отвечать.

Страх № 4: «Не знаю, чего ждать от нового места, вдруг там будет плохо, и коллектив не примет»

Страх перед неизвестностью хорошо всем известен — каждый человек боится неопределенности. Но бывает и так, что волнение достигает такой стадии, когда кандидат не ищет новую работу, отдавая долгие годы нелюбимому делу и предпочитая стабильность.

Важно заранее настроиться на то, что для получения работы мечты нужно предпринять некоторые усилия над собой — например, пройти собеседование, рассказать о себе, ответить на вопросы. Тогда есть шанс получить лучшие условия.

HR-специалисты компании «Этажи» советуют вести себя естественно и честно отвечать на вопросы. Готовиться к ним заранее не стоит — вдруг на собеседовании что-то пойдет не так, это станет дополнительным стрессом.

Стах № 5: «А если мне всё-таки откажут»

Вряд ли найдется хотя бы один человек, который любит получать отказы. Но нужно понимать, что при собеседовании не только компания оценивает сотрудника, но и кандидат выбирает будущее место работы. Так что отказ — это только повод порадоваться, что не пришлось тратить время на деятельность, которая в будущем, скорее всего, станет для вас неинтересна. Лучше не бояться обратной связи и спокойно принять отказ — значит, это место вам просто не подходит.

Главный недостаток страха и волнения — искажение истинных характеристик кандидата. Поэтому на собеседовании важно отбросить сомнения и быть собой. Работодатель также заинтересован, чтобы вы показали свой профессиональный уровень.