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Новый год прошел, а подарки остались. Как сделать так, чтобы получать только приятные сюрпризы?

Каждому хоть раз дарили что-то неподходящее, а после Нового года количество «ненужных» подарков увеличивается в несколько раз: фигурки Дедов Морозов, заснеженные домики, символы года всех размеров и форм, товары для дома неподходящего стиля или цвета. Как получать только то, что хочется, и не гадать после праздников, что сделать с бессмысленными подарками?

Рассказывайте о своих мечтах родственникам и друзьям. И, честно отвечайте на вопросы: что подарить. Не нужно тушеваться и говорить, что вам ничего не нужно, когда вас об этом спрашивают. Конечно, здорово, когда близкие угадывают желания, знают о вас всё, но, ожидая сюрприза, можно получить совсем не то, что хотелось.

Перед праздниками составьте список желаний и сделайте так, чтобы о нем заранее узнали все ваши друзья и близкие. При этом желательно, чтобы вещи из списка было легко купить и стоили они не заоблачно. Можно даже назвать конкретные модели и магазины. Составить список подарков просто с помощью онлайн-сервисов, они помогут не только собрать все желания, но и сделают рассылку друзьям и знакомым на электронные почтовые ящики или в социальные сети.

Лучше заполнять список подарков не только перед праздниками, но и вести его в течение года. Захотели прочитать какую-то книгу или сходить на мастер-класс по керамике? Запишите в список, когда желание возникло, потому что к праздникам вы можете об этом забыть. Чем больше пунктов будет в вашем списке подарков, тем проще близким выбрать что-то для вас. А ещё, при большом вишлисте, подарок всё равно будет сюрпризом, потому что вы не будете знать, какой из нескольких десятков пунктов вам презентуют.

Получить сюрприз, который понравится, просто, если заранее сообщить близким о своих желаниях. А мы знаем подарок, который будет по душе каждому — собственная квартира у моря.

Участвуйте в акции «Квартира в подарок» от компании «Этажи» и следующий Новый год вы можете встретить в теплых широтах. Для участия нужно совершить сделку купли-продажи или аренды до 26 января 2020 года. Поторопитесь, осталось 20 дней, чтобы осуществить свою мечту!


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07 января в 14:56, просмотров: 7683, комментариев: 0
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