​Начинаем год с покупки квартиры

Все мы ждем Новый год и, конечно же, новогодние праздники. За 10 дней можно успеть прочитать несколько книг, переклеить обои, сходить с родными в кино, навестить дальних родственников, а ещё решить квартирный вопрос.

В вопросах недвижимости поможет компания «Этажи». Двери офиса будут открыты для клиентов во время новогодних каникул, начиная с 3 января.

Специалисты по недвижимости помогут выбрать идеальную квартиру или загородный дом. В базе компании «Этажи» более 5500 предложений квартир от собственников и в новых ЖК, свыше 2300 домов, дач и участков.

Наиболее выгодные предложения всегда разбирают в первую очередь, поэтому если вы планируете покупку жилья в новом году - не откладывайте. Именно в праздники, пока основная масса жителей отдыхает и не торопится покидать праздничный стол, вы можете решить жилищный вопрос и купить квартиру мечты.

Если планируется покупка в ипотеку , подать заявление можно не выходя из офиса компании. Специалист по ипотеке отправит заявку сразу в несколько банков. Достаточно одного пакета документов и заполненной анкеты. Благодаря партнерским каналам вы получите ответ в течение одного-двух дней.

После того, как вы определитесь с желаемым объектом и получите одобрение необходимой суммы от банка, можно приступать к оформлению сделки. Компания «Этажи» работает по принципу одного окна, поэтому вы сможете сэкономить драгоценное время даже в праздничные дни, а это до 52 свободных часов новогодних каникул. Вы сможете не торопясь и без лишней суеты подобрать жилье, а свободное от забот время посвятить своим близким.

Приятным бонусом при оформлении сделки будет участие в розыгрыше квартиры у моря. Для этого достаточно совершить сделку до 26 января 2020 года и вам автоматически будет присвоен номер участника лотереи. Если поймаете удачу за хвост, то станете счастливым обладателем сразу двух квартир.