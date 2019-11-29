Честно о жизни в столице: 5 мифов о Москве (11.29.2019) - Недвижимость
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Честно о жизни в столице: 5 мифов о Москве

Москва и москвичи — лидеры всевозможных стереотипов. Каждый, кто стремится переехать в столицу на постоянное место проживание, неизбежно сталкивается с традиционными мифами: «в Москве все дорого» и «ты никому там не нужен». Давайте разбираться, так ли это.

Миф 1. Москва не резиновая

Есть мнение, что приезжим трудно найти хорошую работу и вообще устроить свою жизнь в столице. На самом деле рынок труда предлагает много вакансий, занять достойное место в крупной компании вам поможет разговорный английский и опыт работы в указанной сфере. Нет ни того ни другого? Не отчаивайтесь — в Москве часто проводятся бесплатные образовательные курсы и лекции.

Миф 2. В Москве все дорого

Москвичи, как и жители провинциальных городов, покупают продукты в сетевых магазинах и на рынках. Некоторые товары стоят даже дешевле, чем в отдаленных городах России, так как транспортировка на большие расстояния стоит дороже. Что касается услуг, то маникюр, например, обойдется в 1500 рублей, а комплексная мойка легкового автомобиля — в 900 рублей. Большинство дорогих вещей относятся к категории излишеств, а не необходимого.

Миф 3. Москва всегда стоит в пробках

Отрицать наличие пробок нет смысла, но надо признать, что стоит город в основном в часы-пик, в конце и начале рабочего дня. В остальное время МКАД и Садовое кольцо свободны для движения.

Миф 4. Москвичи ничего не знают об остальной России

Действительно, был период, когда жители столицы почти не путешествовали по родной стране. Но сейчас, судя по лентам соцсетей, поколение 20-летних и 30-летних открывает для себя заново Крым, Карелию и Поволжье, так что в будущем можно надеяться, что больше не будет повода для разговоров о пренебрежительном отношении столичных жителей к провинции.

Миф 5. Дорогое жилье

По данным компании «Этажи», однокомнатная квартира в центре стоит в 3-5 раз дороже аналогичного объекта на окраине. Усредненный вариант — недвижимость в спальном районе. Например, район «Черемушки» встретит новоселов за 256 600 руб. кв.м. жилья, а «Печатники» — в среднем за 181 000 руб. За МКАДом цена 1 кв. м. на вторичном рынке стартует от 127 700.руб.

Анализ рынка недвижимости показывает, что в Москве можно выгодно купить квартиру.Одни из самых привлекательных предложений у компании «Самолет-Девелопмент». Застройщик возводит жилые дома в районах Красногорский, Одинцовский, Некрасовка, Люберцы, Ленинский, Остафьево. Стартовая цена за однокомнатную квартиру в 6 км от кольцевой дороги равна 2 300 000 рублей. Каждый жилой комплекс имеет оптимальное расположение c тoчки зpeния тpaнcпopтнoй дocтyпнocти. Также застройщик предycмoтpeл пoлнoe блaгoycтpoйcтвo и oбecпeчeниe микpopaйoнов вceй нeoбxoдимoй инфpacтpyктypoй, нaчинaя oт yчeбныx зaвeдeний. зaкaнчивaя мeдицинcкими yчpeждeниями и cпopтивными цeнтpaми.

Переехать в Москву быстро и безопасно поможет компания «Этажи». В каждом городе, где есть офисы компании, работает межрегиональный центр. Специалисты подберут несколько вариантов квартир с учетом ваших пожеланий, пришлют фотографии, проведут видеоэкскурсию. Вам необязательно специально приезжать на сделку, все необходимые документы можно оформить по доверенности. Это удобно и безопасно. «Этажи» гарантируют 100% финансовую и юридическую защиту.

Для многих переезд в Москву — заветная мечта. Профессиональная реализация, транспортная доступность во все уголки мира, активный ритм жизни — причин для переезда много. Также много и сомнений. Если дорогое жилье — больше не аргумент откладывать переезд, то начинаете собирать чемоданы!


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29 ноября 2019 в 14:11, просмотров: 3320, комментариев: 8


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Комментарии:
rocket1
не нравится
29 ноября 2019 в 17:13
Про какую-то другую Москву в статье речь....
Сергей Б
не нравится
29 ноября 2019 в 17:25
Главное – чемоданы собрать.
444
не нравится
29 ноября 2019 в 18:23
Не знаю... МКАД днем в рабочие дни красный минимум процентов на 60, Третье кольцо тоже. Садовое сузили - пробки. Бульварное стоит. Какая уж тут свобода для движения.
Dochimacho
не нравится
29 ноября 2019 в 18:39
Не верьте, это рекламный материал. У кого то либо недв жимость зависла, либо у этажей сделок маловато
Швондер
не нравится
29 ноября 2019 в 19:57
Самолет это банкрот и ларечек губернатора мо. Давайте вкладывайтесь
Сергей Б
не нравится
29 ноября 2019 в 20:10
А что еще, можно ожидать от коммерческой секты – этажи.
Sirius
не нравится
29 ноября 2019 в 23:27
Сейчас живу в Москве, за МКАДом. Как раз рядом с самым крупным ЖК Самолета, в несчастном районе _ НЕКРАСОВКА_. И сейчас этот же самолет строит 25 этажки в километре от МСЗ (мусоросжигательного завода). Район НЕКРАСОВКА, это самый экологически неблагоприйтный район Москвы. Постоянно ужасные вони, от ЛОС (Люберецкие очистные сооружения) вонь от них очень Жуткая, так же кругом мусорные свали закрытые и действующие, и незаконные. Мало магазинов. Забитые поликлиники, район растет, а поликлиники не планируют.
Sirius
не нравится
29 ноября 2019 в 23:29
А метро в 7 и 8 утра это первое время смешно было, ччеловек 100 тысяч наверно одновременно залазеют в один поезд, а каие забеги там... Фиолетовая и розовая ветка, та же несчастная НЕКРАСОВКА.

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