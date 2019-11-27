Безопасные расчеты: как сохранить деньги при оплате квартиры (11.27.2019) - Недвижимость
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Безопасные расчеты: как сохранить деньги при оплате квартиры

Покупка квартиры - одно из самых дорогостоящих приобретений в жизни человека. Поэтому очень важно позаботиться о безопасности расчётов - они позволят остаться с квартирой и при деньгах. По статистике, во время каждой десятой сделки зафиксирован случай мошенничества именно на этапе расчёта. Расскажем как это сделать безопасно.

Что выбрать: задаток или аванс?

На первом этапе сделки стороны подписывают предварительный договор. В качестве гарантии покупатель передает продавцу часть денежных средств, которую можно оформить как аванс или задаток. Если оформлен аванс, то при отмене сделки, продавец возвращает деньги. Если оформлен задаток, то отмена сделки по вине продавца означает выплату двойного задатка покупателю. Но если в отмене сделки виноват покупатель, задаток остается у продавца.

Рекомендуемая сумма - 50 000 рублей.

На следующем этапе сделки стороны подписывают договор купли-продажи. Затем происходит расчет. Сократить риски при передаче средств можно разными способами. Рассмотрим наиболее распространенные.

Банковская ячейка

Банковская ячейка - это сейф, который банк сдает в аренду. После подписания договора покупатель кладет деньги в сейф. Когда переход права собственности будет зарегистрирован, продавец должен запросить выписку из ЕГРН и предъявить ее сотруднику банка, чтобы забрать деньги из ячейки.

Стоимость использования банковской ячейки от 450 рублей.

Банковский аккредитив

Аккредитив - это счет в банке. Его открывает покупатель и оставляет там сумму, необходимую для оплаты сделки. После регистрации перехода права собственности продавец с выпиской из ЕГРН обращается в банк, где пишет заявление о выдаче денежных средств.

За открытие счета нужно заплатить 6000-7000 рублей.

Oплaтa пocлe peгиcтpaции cдeлки

«Мы ежедневно используем в работе несколько вариантов безопасных расчетов - рассказывает Олеся Сербинова, ведущий юрист компании «Этажи» в Сургуте - самый популярный, пожалуй, банковская ячейка. Но если клиент не хочет платить банку, мы предлагаем другой, не менее безопасный вариант. Клиенты часто выбирают расчет после регистрации сделки. Для этой схемы необходимо заявление от обеих сторон на оформление обременения в пользу продавца. После регистрации права собственности, покупатель передает деньги продавцу. Стороны подтверждают факт оплаты и пишут новое заявление, но уже на снятие обременения».

Ипотека

Ипотека - один из наиболее безопасных вариантов расчета, так как все денежные операции контролируются банком. Покупатель заключает договор с банком и вносит на лицевой счет первоначальный взнос. Сразу же после регистрации перехода права собственности банк переводит деньги продавцу.

Как защитить сделку с недвижимостью на 100%

Компания «Этажи» гарантирует безопасность сделки. Юристы проверяют все документы перед заключением сделки, сопровождают каждый этап. Клиентам бесплатно выдается сертификат гарантии безопасности, который действует бессрочно. Если возникнут сложности, компания защищает интересы клиента в суде. Для покупателей вторичной и загородной недвижимости действует финансовая защита. В случае потери права собственности компания возмещает клиенту полную сумму сделки.


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27 ноября 2019 в 14:08, просмотров: 1653, комментариев: 0


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