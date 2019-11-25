​Покупка квартиры «под ключ»: новые тренды на рынке недвижимости

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с покупкой или продажей квартиры, дома или дачи. Смена места жительства или расширение жилплощади — это всегда волнующие перемены к лучшему.

Как среди всех вариантов жилья в Сургуте разглядеть подходящий? А ещё угадать с ипотекой, страховкой, миновать юридические проблемы и найти на это время?

Можно заняться оформлением сделки самостоятельно, взяв на себя все риски, или обратиться к профессионалам и получить помощь. Тут нужен не просто специалист, а целая команда с обслуживанием «под ключ». Эксперты, которые не говорят: «Мы этим не занимаемся». Новый тренд на рынке недвижимости — решить все проблемы клиента, обеспечить безопасность и сэкономить деньги и время.

Как это работает:

●Специалисты по недвижимости собирают и анализируют базу объектов. Они в курсе реальных цен и не дадут переплатить.

●Юристы и служба безопасности отвечают за чистоту сделки, проверяют документы, составляют договор купли-продажи, а в спорных случаях — бесплатно представляют интересы клиента в суде.

●Специалисты по ипотеке помогут сравнить программы в разных банках, оформить заявки, выбрать оптимальный вариант.

●Специалисты по страхованию подберут страховку.

Такой подход в работе реализует компания «Этажи» в Сургуте: все вопросы, связанные с недвижимость, можно решить в офисе компании.

Что это дает клиентам:

Клиенты компании «Этажи» экономят до 52 часов при покупке или продаже недвижимости. Специалисты по недвижимости, ипотеке, страхованию, юристы действуют в интересах именно клиентов «Этажей», а не застройщиков, банков, страховых компаний. Поэтому находят подходящие для клиентов варианты из всех доступных.