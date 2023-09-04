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Как сейчас покупать квартиру? — рассказал эксперт

Надо ли покупать недвижимость в период неопределенности

Как сейчас покупать квартиру? — рассказал эксперт
Фото: Этажи

Надо ли покупать недвижимость в период неопределенности, обсудили со специалистом по недвижимости, партнером компании «Этажи» Сергеем Носовым.

Напомним, 15 августа ЦБ на внеплановом заседании поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%. Следом начали расти ставки по рыночным ипотекам, сейчас они у разных банков варьируются в пределах 13,5-14%. Условия по льготным программам на новостройки остались без изменений. Однако решение Центробанка «встряхнуло» рынок недвижимости.

Спрос

Вторичный рынок при этом не встал. Наоборот, люди стараются быстрее решить свой квартирный вопрос, отмечает Сергей Носов. В августе 2023 года, по данным компании «Этажи», спрос на вторичную недвижимость в Сургуте вырос на 25% относительно июля. Количество обращений находится на высоком уровне декабря 2022 года.

«Количество показов усилилось последние две недели. Сейчас очень активны люди с уже одобренной ипотекой по старым ставкам. Но клиентов с одобренными новыми ставками пока нет. Конечно, это шоковый эффект. В дальнейшем спрос будет постепенно приходить к норме», — отмечает эксперт.

Цены

Собственники практически перестали торговаться. Кто-то даже старается поднять цены на 7-10%, в основном это — владельцы самых ликвидных квартир, рассказывает специалист по недвижимости.

«Причины, по которым часть собственников завышают цены — разные. Кто-то хочет продать выгоднее, а кто-то делает это на панике, потому что тоже ищет варианты для покупки и переживает, что не хватит денег. Но в целом люди стремятся зафиксировать текущие условия: цену квартиры, условия кредитования. Нет определенности, что будет в сентябре, что будет к концу года. Квартира за 5 млн под 13,5% сегодня может обойтись во столько же, как такая же через год, но уже за 5,4 млн и в ипотеку под 11%», — говорит эксперт.

По данным компании «Этажи», на начало августа в Сургуте средняя стоимость кв. метра однокомнатных квартир на вторичном рынке составляла 130,1 тыс. рублей, в «двушках» — 122,6 тыс., а в «трешках» — 118,4 тыс. рублей.

Прогноз

По мнению эксперта, с большей долей вероятности Центробанк вновь поднимет ключевую ставку на ближайшем заседании 15 сентября. Значит, следом сильнее подорожает и ипотека на «вторичку».

Для рынка недвижимости в таком шаге будут свои плюсы: это охладит спрос, приведет к стабилизации цен и

увеличит количество объектов на товарной полке. Такая «перезагрузка», как полагает аналитик, продлится до середины октября.

Что делать?

Самый популярный вопрос, который задают риелторам — «Стоит ли сейчас брать ипотеку?». Все зависит от целей.

«Если у вас есть необходимость приобрести жилье, и вы уже готовы к покупке, то стоит это сделать даже по новым ставкам, пока они не выросли сильнее. Ипотечные брокеры "Этажей" подскажут, как нивелировать разницу в ставках и максимально сократить переплату. По нашим прогнозам, ставки, вероятнее всего, снизятся в течение полугода. Когда ситуация стабилизируется, можно будет сделать рефинансирование — снизить проценты и кредитную нагрузку. Клиенты "Этажей", которые покупали жильё в 2022 году, с нашей помощью уже успешно перекредитовались в банках — и остались в выигрыше от покупки, учитывая рост цен. Сейчас нашим клиентам мы выдаём бесплатный сертификат на помощь в рефинансировании», — отметил Сергей Носов.

«Этажи» помогут с оперативным поиском квартиры или покупателя, быстрым одобрением ипотеки под наиболее выгодную ставку из тех, который сейчас доступны. Также «Этажи» гарантируют юридическую чистоту и безопасность сделки.

*Компания «Этажи» оказывает посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости, направлению заявки на ипотечный кредит в банк. Не является финансовой (кредитной) организацией. Услуги по выдаче ипотечного кредита, рефинансированию оказывают банки-партнеры. Компания «Этажи» гарантирует клиентам юридическую и финансовую защиту в случае неполучения оплаты по договору купли-продажи от Покупателя, при банкротстве застройщика в пределах установленного лимита. Информация об услугах и партнерах на etagi.com.


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