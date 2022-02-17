Специалисты по недвижимости рекомендуют присмотреться к жилью в Турции

Цены на жилье в России с начала пандемии рекордно взлетели. Если раньше семья могла позволить себе в ипотеку двухкомнатную квартиру, то теперь остается рассчитывать только на студию. Не способствует покупательской активности и падающий рубль с растущими кредитными ставками. Но, чтобы сохранить сбережения — инвестировать во что-то всё равно нужно. Специалист компании «Этажи», руководитель межрегионального направления Татьяна Мариныч рекомендует присмотреться к недвижимости в Турции. Владеть ей не только престижно, но и прибыльно.

Что из себя представляет недвижимость в Турции?

В новостройках теплой страны продаются апартаменты. Но это не коммерческие помещения, как в России, а обычные жилые квартиры. Апартаменты от застройщиков всегда с чистовой отделкой, это фактически готовый ремонт, нужно только докупить мебель. На полу керамогранит, покрашены стены, предусмотрено точечное освещение, сделан полный ремонт ванной комнаты, установлена сантехника. Есть даже качественный кухонный гарнитур.

«В отличии от России в Турции почти нет маленьких квартир, как студии или «однушки». Недвижимость большая: несколько комнат плюс зачастую большая лоджия. Самые популярные апартаменты у инвестирующих в турецкую недвижимость россиян — формат 1+1, представляющий собой изолированную спальню и большую кухню-гостинную, а также формат 2+1 с кухней-гостинной и двумя комнатами», — рассказывает Татьяна Мариныч.

Сколько стоит недвижимость в Турции?

Недвижимость в Турции продается в евро, но даже с сегодняшним курсом покупатель может получить больше, чем если бы он инвестировал в жилье в России. Например, апартаменты 1+1 будут стоить как и однокомнатная квартира в Сургуте или Тюмени — около 5 млн рублей. Однако турецкая недвижимость вся продается с отделкой, поэтому затраты на ремонт будут минимальные. К тому же жители турецких новостроек могут пользоваться всей внутренней инфраструктурой комплекса: бассейном, хамамом, детскими площадками, коворкингом. Такого российские жилые проекты предложить не могут.

Как заработать на недвижимости в Турции?

Существует два варианта заработка на турецкой недвижимости: долгосрочный и краткосрочный. Долгосрочный вариант предполагает сдачу жилья в аренду, в таком случае приобретение окупится примерно через 7-8 лет. Если хочется получить доход побыстрее, то можно заработать на перепродаже: купить квартиру на этапе котлована и продать ее после завершения строительства. За это время недвижимость дорожает на 30-40%. Таким образом, если купить апартаменты за 5 млн рублей, то после сдачи дома получится выручить сверху около 1,5-2 млн.

Как купить недвижимость в Турции?