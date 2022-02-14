Январь 2022 года оказался нетипичным для банков и рынка недвижимости. Спрос на ипотеку во всех российских банках вырос на 24% в годовом выражении, сообщают аналитики ВТБ. Россияне торопятся взять кредит на жилье в преддверии года высоких ставок. Эксперты «Этажей» рассказывают, как сделать покупку жилья выгодной и сэкономить на переплате за счет новой траншевой ипотеки.

Траншевая ипотека — это займ, который можно взять частями (траншами) на покупку квартиры в новостройке.

Первый транш — 20% от необходимой суммы кредита. Проценты с него выплачиваются до ввода в эксплуатацию дома. Второй транш — 80%, выплачивается после того, как объект сдан. Так можно сократить не только сумму ежемесячного платежа, но и переплату.

«Это отличный вариант для тех, кто хочет продать свое старое жилье уже после того, как построят дом, или планирует снимать квартиру до сдачи новостройки. Финансовая нагрузка во время выплаты первого транша не будет двойной, кредитная нагрузка получается меньше. За этот период можно накопить на досрочное погашение или ремонт», — комментирует Лилия Петухова , руководитель ипотечного департамента компании «Этажи» в Сургуте.

Сроки кредитования при использовании траншевой ипотеки — до 30 лет. Ставка зависит от размера первоначального взноса: чем он больше, тем ниже проценты.

Воспользоваться траншами можно в рамках программ «Семейная ипотека» и «Ипотека с господдержкой», в этой статье мы подробно рассказали про условия льготных программ.

Посчитаем выгоду

Предположим, мы покупаем двухкомнатную квартиру в доме, который построят через два года. Сейчас она стоит 6 млн рублей.

Первый взнос 10% — 600 тыс. рублей. Сумма займа — 5,4 млн. Берем ипотеку на 20 лет под 10,8%.

При обычных условиях: мы бы платили каждый месяц 55 тыс. рублей с полной суммы займа.

При траншевом займе:

- в течение двух лет (пока дом строится) мы ежемесячно платим 11 тыс. рублей: эта сумма начисляется с первого транша, который составляет 1 080 000 рублей.

- после сдачи дома платеж составит 56,4 тыс. рублей: он начисляется с оставшейся суммы займа.

При этом благодаря сниженному платежу в первые два года мы сэкономим на переплате банку 745 тыс. рублей за весь срок кредита.

«Это новая для рынка ипотечная программа. Оформляется она просто — как обычная сделка по договору долевого участия с эскроу-счетом. Выдают ее не все банки и не на все строящиеся проекты. Подробности могут рассказать специалисты компании «Этажи», достаточно позвонить или прийти к нам в офис. Наши ипотечные консультанты помогут сэкономить не только деньги, но и время. Специалист подаст за вас заявку на ипотеку, получит одобрение и кредитный договор на сделку. Саму сделку можно провести удаленно — через электронную регистрацию», — резюмировала Лилия.