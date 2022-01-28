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​Ну хоть что-то: ипотечные ставки растут, но и госпрограммы пока действуют

экономить на ипотеке ещё можно, воспользовавшись госпрограммами

​Ну хоть что-то: ипотечные ставки растут, но и госпрограммы пока действуют
Фото: Этажи

С четвёртого квартала прошлого года в России повышалась ключевая ставка Центробанка, которая на сегодняшний день составляет 8,5%. Этот показатель всегда влияет на ставки ипотечного кредитования: растёт ставка Центробанка — дорожает ипотека.

«Пока ожидается, что среднестатистическая ипотечная ставка в ближайшее время составит от 10,5-11%», — уточняет Петухова Лилия Владимировна, руководитель ипотечного департамента компании «Этажи» в Сургуте.

Сэкономить на ипотеке ещё можно, воспользовавшись госпрограммами. В 2022 году жителям Сургута доступны две льготные ипотечные программы.

Ипотека с господдержкой.

Условия: займ выдают до 3 млн рублей по всем регионам по ставке — до 7% годовых. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Программа действует до 1 июля 2022 года.

На что можно взять кредит:

-квартира в строящемся доме,

-готовое жильё от застройщика,

-земельный участок для дальнейшего строительством дома,

-строительство дома по договору подряда.

Семейная ипотека.

Условия: размер займа для Сургута — до 6 млн по ставке до 6% годовых. Первоначальный взнос — не менее 15% стоимости жилья. Программа действует до 31 декабря 2023 года.

Распространяется на семьи, где есть ребенок, родившийся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года — то есть усыновители тоже могут участвовать в программе.

На что можно взять кредит:

-квартира в строящемся доме,

-готовое жильё от застройщика,

-дом с земельным участком от застройщика (юрлица),

-земельный участок для дальнейшего строительством дома

-строительство дома по договору подряда.

Как ещё можно сократить ипотечные затраты?

  1. Сейчас есть возможность получить от банка и ставку, и субсидии на неё (в зависимости от срока выплат). Максимально низкая возможная ставка с субсидированием — от 0,1% на весь срок кредитования. Действует только для новостроек.
  2. На рынок выходит новый продукт: траншевая ипотека. До ввода в эксплуатацию дома клиент платит лишь небольшую часть платежа, что позволяет ему накопить средства на тот же ремонт. Действует только для новостроек.
  3. Если загородную недвижимость приобретать от юрлица, то можно воспользоваться семейной ипотекой.

При покупке вторичного жилья можно сэкономить так:

«Электронная регистрация сделки снизит ставку на 0,3%. Услуга является платной, однако она окупает вложения: на снижении процентов вы сэкономите гораздо больше денег, чем заплатили. Окупаемость «работает», даже если кредит взят на короткий срок. Если вы оформляете ипотеку с «Этажами», то можете получить преференции от наших партнёров-банков: минус 0,7% от ставки. И существенную экономию вы получаете, оформляя комплексное страхование: это снизит ставку до 1%, — объяснила Лилия Петухова.

Успевайте оформить ипотеку выгодно. Ставки растут, как и цены на жильё. А вопрос, будут ли продлять льготные программы после 2022 и 2023 года, остаётся открытым.


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28 января в 18:00, просмотров: 1571, комментариев: 0
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