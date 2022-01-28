экономить на ипотеке ещё можно, воспользовавшись госпрограммами

С четвёртого квартала прошлого года в России повышалась ключевая ставка Центробанка, которая на сегодняшний день составляет 8,5%. Этот показатель всегда влияет на ставки ипотечного кредитования: растёт ставка Центробанка — дорожает ипотека.
«Пока ожидается, что среднестатистическая ипотечная ставка в ближайшее время составит от 10,5-11%», — уточняет Петухова Лилия Владимировна, руководитель ипотечного департамента компании «Этажи» в Сургуте.
Сэкономить на ипотеке ещё можно, воспользовавшись госпрограммами. В 2022 году жителям Сургута доступны две льготные ипотечные программы.
Ипотека с господдержкой.
Условия: займ выдают до 3 млн рублей по всем регионам по ставке — до 7% годовых. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Программа действует до 1 июля 2022 года.
На что можно взять кредит:
-квартира в строящемся доме,
-готовое жильё от застройщика,
-земельный участок для дальнейшего строительством дома,
-строительство дома по договору подряда.
Семейная ипотека.
Условия: размер займа для Сургута — до 6 млн по ставке до 6% годовых. Первоначальный взнос — не менее 15% стоимости жилья. Программа действует до 31 декабря 2023 года.
Распространяется на семьи, где есть ребенок, родившийся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года — то есть усыновители тоже могут участвовать в программе.
На что можно взять кредит:
-квартира в строящемся доме,
-готовое жильё от застройщика,
-дом с земельным участком от застройщика (юрлица),
-земельный участок для дальнейшего строительством дома
-строительство дома по договору подряда.
Как ещё можно сократить ипотечные затраты?
- Сейчас есть возможность получить от банка и ставку, и субсидии на неё (в зависимости от срока выплат). Максимально низкая возможная ставка с субсидированием — от 0,1% на весь срок кредитования. Действует только для новостроек.
- На рынок выходит новый продукт: траншевая ипотека. До ввода в эксплуатацию дома клиент платит лишь небольшую часть платежа, что позволяет ему накопить средства на тот же ремонт. Действует только для новостроек.
- Если загородную недвижимость приобретать от юрлица, то можно воспользоваться семейной ипотекой.
При покупке вторичного жилья можно сэкономить так:
«Электронная регистрация сделки снизит ставку на 0,3%. Услуга является платной, однако она окупает вложения: на снижении процентов вы сэкономите гораздо больше денег, чем заплатили. Окупаемость «работает», даже если кредит взят на короткий срок. Если вы оформляете ипотеку с «Этажами», то можете получить преференции от наших партнёров-банков: минус 0,7% от ставки. И существенную экономию вы получаете, оформляя комплексное страхование: это снизит ставку до 1%, — объяснила Лилия Петухова.
Успевайте оформить ипотеку выгодно. Ставки растут, как и цены на жильё. А вопрос, будут ли продлять льготные программы после 2022 и 2023 года, остаётся открытым.