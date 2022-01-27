Специалист по недвижимости рассказывает, какие факторы влияют на цену недвижимости

Цена квартиры зависит от разных факторов. Учитывайте транспортную доступность, состояние дома и придомовой территории, площадь и планировку квартиры, качество ремонта.

На стоимость влияют и неочевидные факторы: состояние подъезда, вид из окна, высота потолков, наличие встроенной мебели, техники и даже соседи.

Также важно изучить сильные и слабые стороны квартир-конкурентов, чтобы уверенно вести диалоги с покупателями, касающиеся торга. На деле собственники часто теряются, когда им необходимо оценить свою квартиру.

«Сделка проходила в 2017 году, клиент выставлял студию с ремонтом и мебелью. Сказал, что ему нужно 1,6 млн на руки, а цену объекта он установил исходя из разговоров с коллегами на работе. Я проанализировала рынок и поняла, что стоимость квартиры выше, выставили на продажу за 2 млн 100 тыс. На первом же просмотре договорились о продаже с небольшим торгом, за 2 млн 50 тыс. Благодаря правильному ценообразованию клиент получил дополнительные 450 тысяч, на которые изначально не рассчитывал. В итоге за эти деньги мы купили более дорогую квартиру, с современным ремонтом и в хорошем районе», —рассказывает Антонова Елена , специалист по недвижимости в компании «Этажи».

Елена рассказала, что ещё могут сделать собственники, чтобы к цене квартиры не было вопросов.

Привести в порядок документы

Заранее подготовьте документы на продажу, чтобы быстро выйти на сделку. Покупателям невыгодно ждать по разным причинам: истекает одобренная ипотека, хотят быстро заселиться, боятся изменения цен на рынке. Лучше быть готовым заранее, иначе есть риск упустить покупателя.

Примеры:

●если квартира куплена с участием маткапитала, то желательно заранее выделить доли на каждого собственника;

●если вы покупали жильё в ипотеку и уже закрыли кредит — проконтролируйте погашение регистрационной записи об ипотеке, не все банки делают это самостоятельно;

●бывает так, что одна квартира зарегистрирована как несколько разных объектов недвижимости. Пример — двухкомнатная квартира принадлежит одной семье, но на каждую комнату имеется отдельное свидетельство (мать и дочь) с разными документами основаниями. Чтобы продать объект покупателю с ипотекой, нужно заранее объединить комнаты в один объект недвижимости.

Подготовиться к визиту покупателей

Предпродажная подготовка увеличивает цену недвижимости. С подготовленной квартирой вы получите качественные фото для объявления, да и на просмотре она произведет приятное впечатление.

●Приведите квартиру в порядок: выбросьте старую мебель, подклейте обои, приведите в порядок сантехнику и электрику; если можете — обновите ремонт;

●наведите уют: постирайте или обновите текстиль (шторы, накидка на диван, пледы), приберитесь, спрячьте лишние вещи;

●устраните неприятные посторонние запахи в квартире и подъезде.

Важно: дорогой ремонт обычно не окупается. Лучше сделать более бюджетную и нейтральную «косметику», которую покупатель сможет адаптировать под свой вкус.

Составьте объявление о продаже

Покупатели охотнее кликают на объявления с профессиональными фотографиями. Они любят подробные фотоотчёты, чтобы сразу оценить качество жилья и не тратить время на неподходящие варианты. Ещё лучше добавить видео-обзор — например, для иногородних покупателей, которые не могут посмотреть жильё вживую. Также покупателю важно видеть схему (планировку) жилья.

Люди больше доверяют объявлениям с подробным описанием. Важно не просто «красиво» рассказать о квартире, но и отметить нюансы с документами. Так потенциальные покупатели поймут получится ли им выйти на сделку с вашим объектом. Распространённый случай — когда жильё в ипотечном обременении у одного банка, а покупатель пришел с ипотекой от другого банка. «Передать» квартиру из банка в банк можно, но не во всех случаях.

Финальный штрих — указать, в какие сроки вы готовы выйти на сделку.

Учитывайте дополнительные площади

Продавайте недвижимость «оптом»: квартиру плюс паркинг и/или кладовую. Их можно реализовать отдельно, но проще увеличить общую стоимость недвижимости и продать все помещения одному покупателю. Так вы решаете проблемы будущих собственников: им не придется искать место под автомобиль и думать, как организовать хранение вещей.

Следите за реакцией покупателей и рынком

Опубликуйте объявление и оцените реакцию покупателей. Не кликают на объявление? Поставьте другую фотографию. Задают одни и те же вопросы? Добавьте ответы на них в описание квартиры.

А еще смотрите, как меняется стоимость похожих квартир и корректируйте свою стратегию продажи. Но не забывайте, что цена указанная в объявлении и цена фактической продажи объекта часто расходятся. В идеале если вам помогут провести аналитику ценообразования по похожим проданным объектам за последние 2-3 месяца.

Обратитесь к эксперту

Сэкономьте время и силы — доверьте оценку недвижимости эксперту.В компании «Этажи» адекватно определяет стоимость недвижимости, найдут целевого покупателя и обеспечат безопасность сделки.