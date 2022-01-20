В 2021 году средняя цена «квадрата» вторичной недвижимости в России выросла на 22,6%. Если в начале года квадратный метр стоил 67,4 тысячи, то к концу - 82,6 тысячи. Цена выросла на фоне дешёвой ипотеки и ажиотажного спроса на недвижимость, рассказали аналитики федеральной риэлторской компании «Этажи». В Сургуте за год квартиры подорожали более чем на 16%. Что будет с рынком недвижимости в 2022 году?

По словам экспертов компании «Этажи», в новом году собственники торопятся с продажей: они считают, что «надо ловить момент». Растущие ипотечные ставки могут отпугнуть покупателей, и тогда продавцам придётся идти на торг или сразу ставить сниженную цену на квартиру, а значит - терять немалые деньги.

«Сейчас хорошее время для продажи недвижимости: конкурентов у вас будет немного - на рынке как раз дефицит предложения, а цены на квартиры выросли. Скорее всего, сейчас вы продадите быстрее и выгоднее, чем через полгода», – комментирует Анастасия Нохрина, заместитель директора в компании «Этажи».

Ожидается, что в 2022 году цена квадратного метра может снизиться в течение года. В первую очередь снижение коснется низколиквидных квартир и объектов с изначально завышенной стоимостью. К тому же на рынке заметно увеличилась активность инвесторов, которые приобрели недвижимость по более выгодным ставкам в прошлом периоде, и пытаются продать ее сейчас.

Единственной преградой для некоторых собственников остаются ограничительные меры, связанные с пандемией. Но «Этажи» нашли способы оказывать услуги без лишних встреч: специалисты по недвижимости проводят онлайн-показы по видеосвязи, также в режиме онлайн можно подать заявку на ипотеку на сайте компании - одна анкета во все банки, заключить договор. Можно провести задаток без посещения офиса, полностью удаленно оплатить услуги компании через любой Интернет-банкинг, провести электронную регистрацию сделки. Общение со специалистами компании организовано в любом удобном для клиента мессенджере.

«Откладывая продажу на несколько месяцев, вы должны учитывать, что спрос может быть ограничен, а цена, по которой вы можете продать квартиру сегодня, может быть недоступна через несколько месяцев», – резюмирует эксперт.