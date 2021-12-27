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​Загородный бум, спрос на «вторичку» и новостройки

Эксперт подвел итоги года и рассказал, что год грядущий нам готовит на рынке недвижимости в Сургуте

​Загородный бум, спрос на «вторичку» и новостройки
Фото: Этажи

Как отмечают аналитики, 2021 год превзошел все ожидания. Спрос на жилье и выдача ипотеки бьют рекорды ажиотажного и слегка тревожного 2020-го. Цены в Сургуте тоже не устояли на месте. Вместе с Анастасией Нохриной, заместителем директора компании «Этажи» в Сургуте обсудили, что стало самым знаковым на рынке недвижимости в 2021 году и к чему готовиться в 2022-м.

— С чем связано увеличение спроса на недвижимость в 2021 год относительно и без того ажиотажного 2020-года, на ваш взгляд?

Мы видели продолжение бума на недвижимость, который начался в 2020 году. Спрос на новостройки в первом полугодии стимулировала льготная ипотека, субсидируемая государством. Благодаря низкой ключевой ставке в начале года, ипотека на вторичное жилье также была недорогой и доступной. К тому же, здесь можно было найти варианты дешевле, чем в новых комплексах. На загородном рынке продолжится тренд на покупку коттеджей для круглогодичного проживания и таунхаусов. За год спрос вырос на 65%. Причины те же, что и в прошлом году: люди не могут выехать в страны, где привыкли проводить отпуск и решают вложить деньги в собственный частный дом. Впрочем, многие и до пандемии думали, выбирали, взвешивали стоит ли перебираться за город. Этот год стал катализатором: люди определились со своими возможностями и желаниями, плюс появились госпрограммы, которые тоже стимулировали покупку комфортного загородного жилья.

— Как увеличивалась стоимости жилья в Сургуте в 2021 году? Что влияло?

Активнее всего цены росли в первой половине года. На них, в первую очередь «давила» низкая ключевая ставка и дешевая ипотека, а также строки вероятного завершения льготной кредитной программы на новостройки под 6%. Это «раздразнило» спрос, и подняло стоимость жилья сначала на первичном рынке — практически на 20% за год, а затем на вторичном — примерно на 10-15%. В Сургуте был период, когда средняя цена квадратного метра в новостройке на отдельные объекты доходила до 120 тысяч рублей. Это уже уровень крупных городов. Загородная недвижимость, несмотря на очень большой рост спроса, подорожала в среднем на 5%.

— А изменились ли предпочтения в выборе жилья у клиентов за 2021 год?

Здесь все стабильно. На вторичном рынке по прежнему популярны и ликвидны однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а на первичном — студии. Также покупатели стали обращать внимание на квартиры с кухнями-гостиными, наличие паркинга и хорошей детской площадки. Это можно выделить в общий тренд по приоритету новых планировочных решений и более молодого жилого фонда.

Отмечу, что в сейчас ликвидные предложения продаются моментально, буквально за неделю. К концу года товарная полка недвижимости в Сургуте, как и во многих городах, существенно сократится. Останутся квартиры с большим метражом, с индивидуальными планировками и в непопулярных районах.

— Как будет развиваться ситуация на рынке недвижимости в Сургуте в 2022 году?

В течение 2022 года спрос начнет свое легкое плавное снижение. Причины кроятся в дальнейшем повышении ипотечных ставок и ухудшении покупательской способности людей. В то же время расширится товарная полка, в том числе и благодаря застройщикам, которые будут выводить новые проекты — в Сургуте запланирован ввод более 1,5 тысяч квартир в новых комплексах. Напомню, что объемы строительства у девелоперов защищены проектным финансированием, поэтому спад спроса для них не станет ударом.

— Какой сегмент недвижимости будет самым популярным в следующем году у Сургутян, на ваш взгляд?

В первую очередь, люди будут ориентироваться на свои потребности при покупки жилья. Все так же будут востребованы однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Вероятно, вырастет спрос на трехкомнатные — уже сейчас у нас много клиентов с материнским капиталом.

Если рассматривать именно по сегментам, то высокий спрос будет на загородную недвижимость и на более свежий жилой фонд.

— Каждый год «Этажи» проводят новогоднюю распродажу недвижимости. Расскажите подробнее, как ее будут проводить сейчас и действительно ли есть заманчивые предложения?

Теперь распродажа недвижимости у нас проходит в двух форматах. Стартует она 26 декабря онлайн. На официальном сайте «Этажей» появится информация по объектам, на которые цена снижена. Также будет отдельный сайт, где мы разместим акционные объекты: как и варианты от застройщиков, так и загородные дома и вторичные квартиры. Есть объекты со срочной продажей, поэтому продавцы легко снижают цены. Выгодность предложения можно будет оценить благодаря консультации наших специалистов. Пообщаться с экспертами рынка оффлайн можно будет 5 и 6 января.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 435, комментариев: 0
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