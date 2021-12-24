«Этажи» объявляют распродажу недвижимости

За последние два года цены на жилье рекордно выросли и продолжают увеличиваться. Только за ноябрь однокомнатные квартиры в новостройках в России, по данным аналитиков компании «Этажи», выросли в стоимости на 16%. На рынке вторичной недвижимости за тот же период произошло подорожание на 3%. Однако вернуться в прошлое и приобрести квартиру по старой цене все еще можно — «Этажи» объявляют январскую распродажу жилья.

Распродажа пройдет в новогодние праздники — 5 и 6 января. В офисах компании или на сайте вы сможете ознакомиться с квартирами и домами со сниженной стоимостью и выбрать подходящий объект. В начале 2022 года выгодных предложений ожидается масса: на фоне сезонного сниженного спроса, чтобы быстрее продать недвижимость, собственники чаще готовы идти на дисконт. По опыту прошлых лет сотрудники «Этажей» уверены, что скидки в грядущем году будут доходить до 1 млн рублей.

Основное преимущество — вам не придется общаться с продавцами жилья и выпрашивать дисконт, компания «Этажи» уже обо всем позаботилась.

Отметим, что поучаствовать в акции компании «Этажи» могут не только потенциальные покупатели недвижимости, но и продавцы. Если вы хотите быстрее реализовать квартиру или дом — специалисты «Этажей» вам помогут. К тому же клиенты, которые продадут объект во время распродажи, могут в те же дни приобрести новую недвижимость на вырученные деньги по сниженной цене.

Почему сегодня лучший момент для совершения покупки?

Ипотека будет становится менее выгодной

Ипотечные ставки продолжат расти вслед за ключевой ставкой Центробанка, уверены эксперты «Этажи». Если вы хотите успеть взять ипотеку на комфортных условиях — нужно поторопиться с заявкой на получение займа. Специалисты «Этажей» помогут оформить кредит на самых выгодных для клиента условиях.

Стоимость жилья продолжит расти

Чем быстрее вы приобретете новую недвижимость, тем выгоднее будет эта покупка. Аналитики уверены, предпосылок для снижения цен на рынке жилья в ближайший год не ожидается, а перспективы следующих лет еще призрачны.

Широкий ассортимент недвижимости

Сейчас на рынке наступил период затишья, спрос невысокий, а продавцов много. В российских городах представлен большой пул квартир, которые можно купить по приемлемой цене. Поэтому сейчас лучшее время, чтобы подобрать недвижимость, соответствующую любым вашим запросам.