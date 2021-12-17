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​Ипотека 2022: какие льготные программы останутся в наступающем году и как снизить процент по кредиту

Эксперт компании «Этажи» рассказал, какие выгодные ипотечные программы перейдут в 2022 год

​Ипотека 2022: какие льготные программы останутся в наступающем году и как снизить процент по кредиту
Фото: Этажи

По итогам 2021 года объем выдачи ипотечных кредитов может достигнуть 5,4-5,5 трлн рублей, что на 23% больше относительно рекордного показателя 2020 года, прогнозируют в ДОМ.РФ. Несмотря на растущие цены на жилье и ставки, люди торопятся одолжить у банков еще дешевые деньги и приобрести недвижимость. Эксперт компании «Этажи» рассказал, какие выгодные ипотечные программы перейдут в 2022 год, и как сейчас снизить процент по ипотеке.

«Несмотря на то, что 1 июля 2021 года программу льготной ипотеки на новостройки пролонгировали на год в измененном варианте, по ней до сих пор можно приобрести жилье со ставкой менее 6% годовых. Да, есть ограничения по сумме займа — до 3 млн рублей. В то же время семейную ипотеку, где ставка также до 6%, распространили и на семьи с первенцем, рожденным после 1 января 2018 года. Ее продлили до 31 декабря 2023 года, а лимиты увеличили 12 млн рубля для Москвы, Петербурга и их областей, и 6 млн рублей — для других регионов», — рассказывает Татьяна Решетникова, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи».

Отметим, что сейчас банки в преддверии очередного совета директоров ЦБ начали новую волну повышения ставок по ипотекам. Так, например, у Сбербанка и ВТБ ипотечные ставки по базовым программам на вторичное и первичное жилье ко второй неделе декабря уже приблизились к 10%. Как отмечают эксперты, к концу 2021 года ключевая ставка вероятно поднимется до 8,5%. По прогнозам на следующий год, этот показатель может стать двузначным, что послужит очередным стимулом к удорожанию ипотеки.

«В декабре вместе с ростом ставок снизилось и количество возможных дисконтов. Например, действующая очень длительный период времени скидка в Сбербанке для категории заемщиков «Молодая семья», упразднена. Что повысило ставку для таких покупателей сразу на 0,4%. Сейчас самый большой дисконт дает оформление комплексного страхования — ставка снижается на 0,7%-3%. И этот дисконт суммируется с другими возможными дисконтами. На втором месте по серьезности скидки — будут преференции для клиентов компании «Этажи». Так дополнительно можно уменьшить ставку еще на 0,7%. Снизить ставку еще на 0,3% поможет электронная регистрация сделки. Банки также могут предложить сделать ее на их территории, эта услуга платная, но она окупается даже на небольшом сроке», — отмечает Татьяна Решетникова.

По словам аналитика, с осторожностью и расчетом нужно применять дисконт при оплате комиссий за снижение ставки. Субсидирование ставки застройщиком также может по итогу обойтись заемщику дороже, чем предполагалось без скидки. Выгоду нужно считать индивидуально и с учетом стратегии по погашению кредита, предупреждает эксперт.

«Период высоких ипотечных ставок - явление временное и судя по государственной политики в отношении жилищного кредитования, не должен продлится слишком долго. После его окончания можно будет легко рефинансировать оформленную сейчас ипотеку. Поэтому, оформляя ипотеку по не так значительно выросшим ставкам, переплата по процентам и ежемесячный платёж вырастут не так значительно. А вот в будущем риск переплаты значительно больше из-за растущих цен на жилье. И не факт, что снижение ставок в перспективе сможет компенсировать этот рост цены», — резюмировала Татьяна Решентникова.


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17 декабря в 18:00, просмотров: 1554, комментариев: 0
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