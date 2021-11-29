Эксперты рассказали, как до конца года оформить ипотеку с выгодой до 1,6 млн рублей.

Специалист федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, как в этом году можно успеть оформить ипотеку на выгодных условиях: “До 30 декабря в компании «Этажи» действует специальная ипотечная программа в партнерстве с банком ВТБ. Именно сейчас можно купить квартиру и при этом сэкономить на снижении ставки и на сокращении переплат”, — объясняет Татьяна.

По данной ипотечной программе можно сэкономить следующими способами:

Сократить переплату по ипотеке на 40%

Такая экономия достигается за счет уменьшения срока ипотеки при одинаковой сумме кредита и одинаковом ежемесячном платеже, при этом по уменьшенной на 1,1% ставке. Срок по стандартной ставке составляет 30 лет, а по сниженной ставке 21,5 лет. Таким образом, вы сокращаете как срок ипотеки, так и общую переплату. В таком случае при сумме кредита в 2 млн рублей у вас получится сэкономить до 1,6 млн рублей.

Сделать ежемесячный платеж выгоднее на 10%

Другой вариант экономии по данной программе - уменьшение ежемесячного платежа. Она также достигается за счет разницы процентных ставок, но при этом срок ипотеки будет стандартным — 30 лет. Такой вариант удобен для подстраховки в моменте: сумма обязательного ежемесячного платежа должна быть максимально комфортной, это позволит вам не переживать и быть уверенным в стабильности своего положения. При этом, если у вас появится возможность вносить платеж больше — вы всегда можете воспользоваться услугой досрочного погашения, что также будет экономить ваши деньги в рамках общей переплаты.

Получить 200 000 рублей по ипотеке в подарок

При подаче заявки через федеральную компанию «Этажи» за счет сниженной ставки сумма кредита может быть увеличена на 200 000 рублей при сохранении срока кредитования в 30 лет и суммы платежа в 16381 рублей по сравнению с самостоятельной подачей, при которой ставка будет выше (8,5% и 9,6%, соответственно). То есть при подаче заявки вместе с «Этажами» сумма кредита будет составлять 2,2 млн рублей вместо 2 млн при стандартных условиях, а значит, диапазон выбора недвижимости для вас тоже увеличивается. При этом экономия на общей переплате по процентам банку составит 211 тыс.рублей.

Идем на максимальное снижение: ипотека со скидкой 1,4%

“Наши специалисты всегда действуют в интересах покупателя и предлагают разные варианты оформления ипотеки. На личной консультации специалист внимательно выслушает ваши потребности и предложит самые выгодные для вас варианты. Ипотека - очень гибкий инструмент, мы поможем подобрать идеальное соотношение срока кредита и размера переплаты и ответим на все интересующие вопросы. Никаких подводных камней, потому что мы не заинтересованы навязывать услуги банков, мы знаем их систему изнутри и поможем выбрать действительно самые выгодные условия. Дополнительная скидка 0,3% доступна для клиентов, которые воспользуются сервисами цифровой сделки и безопасных расчетов”, — рассказывает Татьяна Решетникова.

Увеличить вероятность одобрения на 20%

Благодаря нашему большому опыту и огромной клиентской базе многие банки предлагают для наших клиентов самые выгодные условия оформления ипотечного кредита. Оформление через партнерские программы проходит гораздо быстрее и с более высокой вероятностью одобрения.

При этом оформить ипотеку на выгодных условиях вместе с «Этажами» можно, не выходя из дома!

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